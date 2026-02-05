Najbolji mladi igrač HNL-a ostvario rekordan transfer

Iako se posljednjih dana dosta pričalo o mogućem transferu Adriana Jagušića u Dinamo, od toga neće biti ništa. U više je medija u kasne večernje sate stigla informacija kako je Slaven Belupo svoj dragulj, umjesto u Zagreb, prodao u Atenu.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Panathinaikos je za Jagušića "Farmaceutima" dao 5,2 milijuna eura "neto", uz još 800 tisuća eura bonusa te 20 % od sljedećeg transfera, nešto čemu Dinamo ni izbliza nije mogao parirati. Podsjećam, Jagušić je u Koprivnicu stigao 2021. upravo iz Dinama te je od tada za Slaven Belupo odigrao 67 utakmica u kojima je zabio 16 i namjestio 10 pogodaka. Prošle je sezone pod Marijem Kovačevićem počeo biti veoma bitan "kotačić" u Belupovoj momčadi te ga je sadašnji trener Dinama želio sa sobom povesti u Maksimir, ali je Jagušić procijenio kako mu je za razvoj bolje ostati u Koprivnici.

To se pokazalo kao ispravan potez jer je ove sezone postao ponajbolji igrač u HNL-u, zabivši devet i namjestivši šest pogodaka u 22 utakmice ćime je stigao na pretpoziv izbornika Zlatka Dalića.

Sada samo liječnički pregled dijeli Jagušića od potpisa za novi klub, u kojem će pod vodstvom Rafe Beniteza pokušati izboriti Svjetsko prvenstvo. Ako Jagušić prođe liječnički, a nema razloga sumnjati da neće, bit će to najveći izlazni transfer Slaven Belupa ikada te najveći iz nekog kluba HNL-a koji nije dio "velike četvorke".

POGLEDAJTE VIDEO: Bivši reprezentativac: 'Očekujem medalju! Svjesni smo svoje snage, a to je najbitnije'