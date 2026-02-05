Putin je frendu Trumpu 'servirao TACO': Rusija poznatom taktikom nasamarila sve oko sebe

Američki predsjednik Donald Trump prošlog je tjedna objavio da je ispregovarao jednotjedni prekid vatre između Rusije i Ukrajine, ističući svoj osobni odnos s ruskim čelnikom Vladimirom Putinom.

Trump je tvrdio da je uvjerio Putina da zaustavi napade na ukrajinske gradove i energetsku infrastrukturu tijekom brutalnog hladnog vala. Problem za Trumpa je što nije bilo smislene pauze u borbama - barem ne s ruske strane.

Ukrajinska veleposlanica u SAD-u, Olga Stefanišina, formalno je State Departmentu podnijela dokaze o bombardiranju nakon primirja. To znači da su ruske rakete pogodile ne samo ukrajinske ciljeve, već i Trumpove ponosne tvrdnje o humanitarnoj stanci u borbama, stoji u analizi Newsweeka.

TACO trenutak

Time je, dodaje se, Putin svom navodnom prijatelju priredio još jedan TACO trenutak (akronim za "Trump Always Chickens Out" ili Trump se uvijek plaši).

Trumpovo takozvano "energetsko primirje" s Rusijom trebalo je pokazati njegov dar za sklapanje poslova. No, sada ga je doveo u nezgodnu poziciju.

"Osobno sam zamolio predsjednika Putina da ne puca na Kijev, gradove i mjesta tjedan dana tijekom ove... izvanredne hladnoće“, rekao je Trump krajem prošlog tjedna. Putin je "na to pristao", također je tvrdio.

Međutim, Bijela kuća nije dala jasnoću o opsegu i vremenu bilo kakve ograničene stanke. Tvrdnja o prekidu vatre dogovorenom s Rusijom, naprotiv, istaknula je dvosmislenost Trumpovog pristupa, ističe medij.

Dok se Trump hvalio kako je Putin pristao potpuno zaustaviti napade na tjedan dana, Kremlj je tiho predstavio dogovor kao ograničen i kratkotrajan, naglašavajući da završava 1. veljače.

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da je Trump uputio "osobni zahtjev" Putinu da zaustavi napade na Kijev do 1. veljače, opisujući to kao pokušaj "stvaranja povoljnih uvjeta za pregovore".

Spominjanje 1. veljače otvorilo je brojna pitanja, s obzirom na to da je datum bio udaljen svega dva dana i suprotan vremenskim prognozama koje su pokazivale da će najniže temperature zime stići za vikend. Sve je to logiku tako usko definirane pauze učinilo teško razumljivom.

Tijekom rata, Rusija je više puta ciljala ukrajinski energetski sustav u onome što ukrajinski dužnosnici opisuju kao pokušaj "naoružavanja zime", uskraćujući civilima grijanje, struju i tekuću vodu.

Isprobana taktika Kremlja

Na pitanje je li Moskva pristala na Trumpov prijedlog, Peskov je odgovorio potvrdno. Međutim, odbio je pojasniti nije pojasnio tiče li se to samo na energetsku infrastrukturu ili na sve zračne napade, ili precizirati kad je prekid trebao početi odnosno završiti.

Moskva je negirala kršenje sporazuma, tvrdeći da se nikada nije obvezala na jednotjedno primirje. To je poznata taktika Kremlja, dodaje se u analizi Newsweeka: ponuditi tek toliko suradnje da se smanji pritisak, a zatim nastaviti operacije uz inzistiranje da je Zapad krivo shvatio dogovor.

Otkad je narušeno to kratkotrajno energetsko primirje, eskalirali su ruski napadi na kritičnu infrastrukturu Ukrajine, posebno na njezinu energetsku mrežu. "Iskorištavanje najhladnijih zimskih dana za teroriziranje ljudi važnije je Rusiji od diplomacije", ustvrdio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.

Trump ipak inzistira da je Putin "održao riječ" o jednotjednom prekidu vatre.

Također je tvrdio da je primirje zapravo trajalo od nedjelje (25. veljače) do nedjelje (1. veljače).

Dužnosnici su nedavne razgovore između ruskih i ukrajinskih delegacija ocijenili kao konstruktivne, ali nakon više od godinu dana diplomatskih napora Trumpova administracija još uvijek nije osigurala napredak u ključnim sporovima rata.

Prekid vatre često je prvi, najkrhkiji korak u svakom mirovnom planu, stvarajući prostor za diplomaciju i humanitarnu pomoć. U tom smislu, Trumpovo "energetsko primirje" nije uspjelo, zaključuje analiza.

POGLEDAJTE VIDEO: Tresu se moćnici svijeta: Trump, princ Andrew i političke ostavke zbog Epsteina