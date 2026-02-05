Više nema ograničenja! Svijet strepi, a Tonči Tadić tvrdi: 'Vraćamo se u hladni rat'

Sjedinjene Američke Države i Rusija od danas više nemaju nikakve međusobne obveze vezane uz ograničenje nuklearnog naoružanja. Na snagu je stupio istek ugovora „Novi START“, potpisanog 2010. godine, koji je regulirao arsenale dviju najvećih svjetskih nuklearnih sila.

Sporazum su prije 15 godina u Pragu potpisali tadašnji američki predsjednik Barack Obama i ruski predsjednik Dmitrij Medvedev. Njime su SAD i Rusija bile obvezane ograničiti broj strateških nuklearnih bojevih glava i lansirnih sustava, uz redovite inspekcije i razmjenu podataka. Od danas, taj okvir prestaje vrijediti.

Nuklearni fizičar i vanjskopolitički analitičar Tonči Tadić upozorava da je riječ o ozbiljnom sigurnosnom koraku unatrag.

"To je doista opasno. Mi se s ovim vraćamo u najgore razdoblje Hladnog rata, na početak 1970-ih.I jedan i drugi vođa vide nuklearni arsenal kao sredstvo dokazivanja političke moći na svjetskoj razini", ističe Tadić.

Ugovor "Novi START" ograničavao je obje zemlje na najviše 1550 raspoređenih nuklearnih bojevih glava, smještenih na 700 operativnih lansirnih sustava, uz dodatnih 100 neraspoređenih lansirnih platformi. Taj je sporazum bio posljednji preostali mehanizam kontrole nuklearnog naoružanja između Washingtona i Moskve.

Ruski predsjednik Vladimir Putin nudio je produljenje ugovora, no tadašnji američki predsjednik Donald Trump još je u siječnju poručio da sporazum može isteći te da će se pregovarati o novom, širem dogovoru. Do toga, međutim, nije došlo.

Trump: 'Novi START je loše ispregovaran, trebamo novi, poboljšani sporazum'

Predsjednik SAD-a pohvalio se na svojoj platformi Truth Social da je spriječio izbijanje triju nuklearnih ratova. Uz samohvalu Trump se dotaknuo i obnove američkog nuklearnog arsenala.

"Sjedinjene Američke Države najmoćnija su zemlja na svijetu. U svom prvom mandatu u potpunosti sam obnovio našu vojsku, uključujući nove i brojne obnovljene nuklearne bojeve glave. Uveo sam i Svemirske snage, a sada nastavljamo obnavljati vojsku na razinama kakve dosad nisu viđene. Vojsci dodajemo i bojne brodove, koji su 100 puta moćniji od onih koji su plovili morima tijekom Drugog svjetskog rata – Iowe, Missourija, Alabame i drugih", objavio je Trump.

"Spriječio sam izbijanje nuklearnih ratova diljem svijeta između Pakistana i Indije, Irana i Izraela te Rusije i Ukrajine. Umjesto produljenja sporazuma Novi START, koji je loše ispregovaran od strane Sjedinjenih Država i, uz sve ostalo, grubo se krši, trebali bismo angažirati naše nuklearne stručnjake da rade na novom, poboljšanom i moderniziranom sporazumu koji može trajati dugo u budućnosti. Hvala vam na pozornosti posvećenoj ovom pitanju!", napisao je Trump.

Istek sporazuma bi mogao potaknuti novu nuklearnu utrku

Kremlj izražava žaljenje zbog isteka sporazuma. Glasnogovornik Dmitrij Peskov poručio je kako je Rusija predlagala zadržavanje postojećih ograničenja barem još godinu dana.

„To smatramo negativnim razvojem događaja. Naš je prijedlog bio da se ograničenja strateškog ofenzivnog naoružanja produže, ali nismo dobili odgovor, čak ni nakon isteka važenja dokumenta“, rekao je Peskov.

SAD i Rusija zajedno posjeduju oko 90 posto svjetskog nuklearnog arsenala, odnosno većinu od približno 12.500 nuklearnih bojevih glava. Slijedi Kina s oko 600 bojevih glava, dok jedine europske nuklearne sile – Francuska i Velika Britanija – imaju znatno manje arsenale. Indija i Pakistan raspolažu s približno jednakim brojem bojevih glava, Izrael se procjenjuje na oko 90, a Sjeverna Koreja na najmanje 50.

Tadić upozorava da bi istek sporazuma mogao potaknuti novu utrku u nuklearnom naoružanju. „Logično je očekivati povećanje broja nuklearnih sila. I Poljska i Švedska, i Njemačka razmišljaju o arsenalu“, smatra.

Donald Trump ranije je poručivao da u budući sporazum želi uključiti i Kinu, kako ne bi ostala izvan sustava kontrole. Kineski predsjednik Xi Jinping takvu ideju odbija, uz potporu Vladimira Putina, s kojim je o toj temi razgovarao putem videoveze.

„Kina poziva Sjedinjene Američke Države da odgovorno riješe preostale obveze iz sporazuma i što prije obnove dijalog o strateškoj stabilnosti s Rusijom“, poručio je Lin Jian glasnogovornik kineskog Ministarstva vanjskih poslova.

Istek ugovora znači i prestanak razmjene podataka te inspekcija, što povećava rizik nove utrke u naoružanju – upravo onoga što su Mihail Gorbačov i George Bush stariji pokušali spriječiti još 1991. godine.