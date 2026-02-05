Kontaktirali smo dva Hrvata koji se spominju u Epsteinovim dokumentima

Nakon što su objavljene kompromitirajuće fotografije britanskog princa Andrewa iz Epsteinovih spisa, pod okriljem noći sinoć se iselio iz Windsora. Sada bi princ Andrew o seksualnim odnosima s maloljetnicama trebao svjedočiti pred američkim Kongresom.

Princ Edward, brat princa Andrewa, rekao je: "Mislim da je uvijek jako važno sjećati se žrtava i tko su žrtve u svemu ovome. Mnogo je žrtava u ovoj priči."

Ozbiljno se shvaćaju i sumnje oko Petera Mandelsona, od danas bivšeg člana Doma lordova. Tereti ga se da je Jeffreyju Epsteinu odavao povjerljive državne i tržišne informacije. Policija je pokrenula istragu.

Britanski premijer Keir Starmer rekao je u parlamentu: „Lagao je više puta mom timu kada su ga pitali o njegovoj vezi s Epsteinom prije i tijekom mandata veleposlanika. Žalim što sam ga imenovao.“

Hrvatska se u javno objavljenim dokumentima spominje 402 puta. Najčešće se pojavljuje ime Borisa Nikolića, koji je studirao medicinu u Zagrebu i na Harvardu te je direktor fonda za biotehnologiju.

S Epsteinom se često dopisivao i dogovarao ručkove. U e-mailovima mu šalje popise najljepših Hrvatica, spominje ime hrvatske manekenke, a u poruci pod nazivom „U Zagrebu“ šalje linkove na dvije modne agencije uz poruku: „Ovo su agencije ljudi koje poznajem u Zagrebu. Javi mi ako vidiš nekog talentiranog, ako ti netko upadne u oči.“

Poruke su potpisane slovom „B“.

Iako sadržaj sam po sebi nikoga izravno ne kompromitira, svi redom tvrde da za Borisa Nikolića nikada nisu čuli.

Na naše upite Nikolić nije odgovorio, kao ni jedan zagrebački građevinar, cijenjen među kolegama, kojeg Nikolić Epsteinu nudi kao posrednika za kupnju broda u Hrvatskoj.

„Jeffrey, upoznaj Zorana. Zorane, upoznaj Jeffreyja. Jeffrey – Zoran mi je najbolji prijatelj iz Zagreba. Zoran ima flotu brodova i poznaje baš sve tamo…“, napisao je Boris Nikolić u porukama.

Američki predsjednik Donald Trump u dokumentima se spominje tisućama puta. U novim spisima pojavljuju se i Elon Musk te američki ministar trgovine.

„Nisam čitao te dosjee… Spomenuli ste dva imena. Siguran sam da su oni u redu. Inače bi to već bile velike naslovnice“, izjavio je Trump.

Za žrtve je glavni problem to što su njihova imena i identifikacijski podaci ostali nezaštićeni, dok su imena počinitelja i moćnih osoba koje se dovodi u vezu sa zlostavljanjima i dalje skrivena. Žrtve i dalje traže potpunu objavu svih dokumenata.