FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PROGLAŠEN KRIVIM /

Osuđen Trumpov atentator: Evo koliku je kaznu dobio

Osuđen Trumpov atentator: Evo koliku je kaznu dobio
×
Foto:

Trump je bio udaljen svega 270-450 metara od napadača

4.2.2026.
19:44
Dunja Stanković
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Zbog pokušaja atentata na američkog predsjednika Donalda Trumpa na njegovom golf terenu na Floridi 2024., na doživotni zatvor osuđen je Ryan Routh, odlučila je američka sutkinja Aileen Cannon u srijedu koja ga je nazvala "zlim čovjekom". 

Vjeruje se da se Routh u rujnu 2024. sakrio u grmlju golf kluba Trump International u West Palm Beachu i uperio vojnu pušku SKS prema Trumpu i agentu Tajne službe. 

Specijalni agent Tajne službe je tijekom šetnje golf klubom uočio pušku kako viri iz drveća. Tajna služba ispalila je četiri do šest metaka prije nego što je osumnjičenik pobjegao. Trump je bio udaljen svega 270-450 metara od napadača. 

Cannon mu je izrekla doživotnu kaznu zatvora plus još sedam godina na temelju druge točke optužnice, prenosi ABC News.

Osudila ga i porota 

"Unatoč svom zlu kojem svjedočimo, postoji tračak nade i svjetla", kazala je na izricanju presude. 

Tužitelji su za Routha tražili doživotni zatvor nakon što ga je porota prošle godine osudila po pet točaka optužnice zbog "mukotrpnog planiranja ubojstva predsjednika Trumpa i poduzimanja koraka kako bi to ostvario". 

Tužitelji su dodali da nije izrazio žaljenje ni kajanje. 

Nakon dvoipoltjednog suđenja u rujnu, porota je brzo proglasila Routha krivim po pet točaka optužnice, uključujući pokušaj atentata na glavnog predsjedničkog kandidata i napad na saveznog službenika. 

"Routhov zločin iz osude odražava pažljivo planiranje, opsežno promišljanje i kukavički prezir prema ljudskom životu“, napisali su tužitelji. "Motiv za njegove zločine bio je nesavjestan - sprječavanje američkog naroda da izabere kandidata po svom izboru za predsjednika", dodaje se. 

Routh se na suđenju sam zastupao i tvrdio da nikada nije imao namjeru nauditi Trumpu ili agentu Tajne službe, predstavljajući svoje postupke kao oblik prosvjeda protiv Trumpove politike. 

Američki mediji prenose da se pokušao ozlijediti pred porotom ubovši se olovkom nakon što je proglašen krivim. 

POGLEDAJTE VIDEO: Tresu se moćnici svijeta: Trump, princ Andrew i političke ostavke zbog Epsteina

Donald TrumpFloridaSadAtentat
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
PROGLAŠEN KRIVIM /
Osuđen Trumpov atentator: Evo koliku je kaznu dobio