Osuđen Trumpov atentator: Evo koliku je kaznu dobio

Zbog pokušaja atentata na američkog predsjednika Donalda Trumpa na njegovom golf terenu na Floridi 2024., na doživotni zatvor osuđen je Ryan Routh, odlučila je američka sutkinja Aileen Cannon u srijedu koja ga je nazvala "zlim čovjekom".

Vjeruje se da se Routh u rujnu 2024. sakrio u grmlju golf kluba Trump International u West Palm Beachu i uperio vojnu pušku SKS prema Trumpu i agentu Tajne službe.

Specijalni agent Tajne službe je tijekom šetnje golf klubom uočio pušku kako viri iz drveća. Tajna služba ispalila je četiri do šest metaka prije nego što je osumnjičenik pobjegao. Trump je bio udaljen svega 270-450 metara od napadača.

Cannon mu je izrekla doživotnu kaznu zatvora plus još sedam godina na temelju druge točke optužnice, prenosi ABC News.

Osudila ga i porota

"Unatoč svom zlu kojem svjedočimo, postoji tračak nade i svjetla", kazala je na izricanju presude.

Tužitelji su za Routha tražili doživotni zatvor nakon što ga je porota prošle godine osudila po pet točaka optužnice zbog "mukotrpnog planiranja ubojstva predsjednika Trumpa i poduzimanja koraka kako bi to ostvario".

Tužitelji su dodali da nije izrazio žaljenje ni kajanje.

Nakon dvoipoltjednog suđenja u rujnu, porota je brzo proglasila Routha krivim po pet točaka optužnice, uključujući pokušaj atentata na glavnog predsjedničkog kandidata i napad na saveznog službenika.

"Routhov zločin iz osude odražava pažljivo planiranje, opsežno promišljanje i kukavički prezir prema ljudskom životu“, napisali su tužitelji. "Motiv za njegove zločine bio je nesavjestan - sprječavanje američkog naroda da izabere kandidata po svom izboru za predsjednika", dodaje se.

Routh se na suđenju sam zastupao i tvrdio da nikada nije imao namjeru nauditi Trumpu ili agentu Tajne službe, predstavljajući svoje postupke kao oblik prosvjeda protiv Trumpove politike.

Američki mediji prenose da se pokušao ozlijediti pred porotom ubovši se olovkom nakon što je proglašen krivim.

