POVIJESNA PRILIKA /

Bivši reprezentativac: 'Očekujem medalju! Svjesni smo svoje snage, a to je najbitnije'

Nakon brončanih rukometaša, priliku za osvajanje europske bronce ove subote u Ljubljani ima i hrvatska futsalska reprezentacija. Vrijeme je još jednom za Francusku, s kojom smo se sastali u grupnoj fazi, a kako naši mogu do prvog odličja otkrila je Donna Diana Prćić.

"Ovom igrom sigurno da možemo. Mislim da smo mlada reprezentacija i stvarno se dobro trenira, igrači vjeruju u ono što radimo i mislim da tako možemo protiv bilo koga," poručio je Kristijan Čekol.

Za broncu protiv Francuske, s kojom su i otvorili Europsko prvenstvo u latvijskoj prijestolnici Rigi. Bilo je tada 2-2, a Duje Kustura je pogodio u 14. minuti na proigravanje Davida Mataje, koji sada, nakon tijesnog poraza od Španjolske, ponovno u Ljubljani očekuje glasni huk s tribina.

"Hvala navijačima koji su došli, vjerujem da će ih u subotu biti još više, neradni je dan. Pozivam ih ovim putem da dođu," rekao je Mataja.

U najveći uspjeh u povijesti vjeruju i bivši reprezentativci Matija Đulvat i Toni Jelavić.

"Ja očekujem medalju! Imamo osjećaj da smo mi mentalno i bolji i stabilniji i svjesniji svoje snage, što je nekad u životu najbitnije," poručio je Đulvat. A sličnog mišljenja je i igrač MNK Novog Vremena Jelavić:

"Mislim da smo pokazali protiv Francuza u grupi da se protiv njih može igrati. Kao što sam rekao i na prvim utakmicama, naše individualne greške treba svesti na minimum i biti na nivou fizički, što mislim da je cijelo Europsko prvenstvo, i s malo sreće doći do te brončane medalje. Vjerujem da će se sad s ovim rezultatima reprezentacije doći i praćenje hrvatske malonogometne lige i ostalih natjecanja, tako da vjerujem da ovakve stvari mogu samo doprinijeti ovom sportu u Hrvatskoj," zaključio je Jelavić.

Futsal u Hrvatskoj je sve popularniji, a sigurno bi ga još više ljudi gledalo kada bi naši reprezentativci uzeli medalju. Za manje od dva dana to mogu i učiniti i ispisati najljepšu stranicu povijesti hrvatskog futsala, a vi to možete gledati na RTL-u 2 ili platformi VOYO.

Utakmica Hrvatske i Francuske za treće mjesto igra se u subotu, 7. veljače, u 16:00. Prijenos uživo bit će na RTL-u 2 i platformi VOYO, dok će tekstualni prijenos biti na portalu Net.hr.

5.2.2026.
20:16
Sportski.net
