Reprezentacija predaje utakmicu na ZOI? Nemaju dovoljno igračica

Finska ženska hokejaška reprezentacija nije sigurna hoće li imati dovoljno igračica za večerašnju utakmicu protiv Kanade, prvu utakmicu za obje ekipe na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini.

Nakon što je stomačni virus desetkovao ekipu, Finska je trenirala sa samo osam igračica u polju i dvije vratarke.

Glasnogovornica Finske hokejaške federacije Hena Malmberg rekla je da je preostalih 13 igračica već zaraženo ili u karanteni zbog infekcije.

Prema pravilima, ekipe mogu registrirati do 20 igračica u polju i dvije vratarke. Ako Finska ne uspije postaviti dovoljno igračica, utakmica će službeno biti registrirana kao pobjeda Kanade od 1-0.

Olimpijski turnir hokejašica počinje u četvrtak, dan prije otvaranja ZOI.

Ipak, utakmica olimpijskog turnira hokejašica između reprezentacija Finske i Kanade, koja je trebala biti odigrana večeras s početkom u 21 sat i 10 minuta, odgođena je za 12. veljače, priopćili su iz Organizacijskog odbora ZOI Milano-Cortina 2026.

