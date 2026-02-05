FREEMAIL
VIRUS HARA /

Reprezentacija predaje utakmicu na ZOI? Nemaju dovoljno igračica

Reprezentacija predaje utakmicu na ZOI? Nemaju dovoljno igračica
Foto: Roni Rekomaa/lehtikuva/shutterstock Editorial/profimedia

Nakon što je stomačni virus desetkovao ekipu, Finska je trenirala sa samo osam igračica u polju i dvije vratarke

5.2.2026.
14:32
Hina
Finska ženska hokejaška reprezentacija nije sigurna hoće li imati dovoljno igračica za večerašnju utakmicu protiv Kanade, prvu utakmicu za obje ekipe na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini

Nakon što je stomačni virus desetkovao ekipu, Finska je trenirala sa samo osam igračica u polju i dvije vratarke.

Glasnogovornica Finske hokejaške federacije Hena Malmberg rekla je da je preostalih 13 igračica već zaraženo ili u karanteni zbog infekcije.

Prema pravilima, ekipe mogu registrirati do 20 igračica u polju i dvije vratarke. Ako Finska ne uspije postaviti dovoljno igračica, utakmica će službeno biti registrirana kao pobjeda Kanade od 1-0.

Olimpijski turnir hokejašica počinje u četvrtak, dan prije otvaranja ZOI. 

Ipak, utakmica olimpijskog turnira hokejašica između reprezentacija Finske i Kanade, koja je trebala biti odigrana večeras s početkom u 21 sat i 10 minuta, odgođena je za 12. veljače, priopćili su iz Organizacijskog odbora ZOI Milano-Cortina 2026. 

Zimske Olimpijske Igre 2026Finska
