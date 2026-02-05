FREEMAIL
TEŠKE OZLJEDE /

McKenna je trebao ići u najjaču ligu na svijetu: Umjesto toga mu prijeti 20 godina zatvora

McKenna je trebao ići u najjaču ligu na svijetu: Umjesto toga mu prijeti 20 godina zatvora
Foto: Mathias Bergeld/bildbyran Photo Agency/profimedia

Policija je izjavila da je McKenna navodno udario 21-godišnjeg muškarca u lice

5.2.2026.
10:48
Sportski.net
Mathias Bergeld/bildbyran Photo Agency/profimedia
Mlada zvijezda kanadskog hokeja, Gavin McKenna trebao je biti prvi izbor na NHL draftu koji je će održati u lipnju, ali umjesto u najjačoj hokejaškoj ligi na svijetu, mogao bi završiti u zatvoru. 

Naime, McKenna je optužen za teško kazneno djelo napada i druge točke optužnice, prema dokumentima Okružnog suda u Pennsylvaniji. McKenna je optužen za "pokušaj nanošenja teške tjelesne ozljede ili nanošenje ozljede s krajnjom ravnodušnošću", te za remećenje javnog reda i mira zbog uznemiravanja i sudjelovanja u tučnjavi, piše ESPN

Maksimalna kazna za teški napad prvog stupnja u Pennsylvaniji je 20 godina zatvora i/ili novčana kazna od 25.000 dolara. 

McKennine optužbe rezultat su svađe koja se dogodila u State Collegeu oko 20:45 sati 31. siječnja. Policija je izjavila da je McKenna navodno udario 21-godišnjeg muškarca u lice, što je rezultiralo ozljedama lica koje su zahtijevale operaciju.

Gavin McKenna se smatra najvećim talentom juniorskog hokeja u Kanadi danas i trebao je biti jasan prvi izbor na ovogodišnjem draftu.

