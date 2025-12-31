Kakav olimpijski spektakl: Kanada stiže s najjačim sastavom i puca na zlato

Hokejaška reprezentacija Kanade oslanja se na dokazane pobjednike pri predstavljanju svoje muške hokejaške reprezentacije za Olimpijske igre Milano-Cortina 2026., momčad s NHL zvijezdama za koju se očekuje da će završiti turnir na najvišoj stepenici postolja.

Kanada, hokejaška velesila koja bi sve manje od zlata smatrala neuspjehom, rani je favorit za turnir od 12 zemalja na kojem će se prvi put od 2014. sudjelovati igrači NHL lige. Popis od 25 igrača uključuje 19 igrača koji su vodili Kanadu do trijumfa na turniru 4 Nations Face-Off u veljači.

"Vjerujemo da je ovo najbolja momčad koju smo mogli odabrati", rekao je novinarima generalni direktor kanadske reprezentacije Doug Armstrong.

"Moramo obaviti svoj posao kako bismo dobili priliku igrati protiv momčadi iz drugih skupina i stoga ne gradimo ovu momčad da bismo pobijedili bilo koju jednu momčad. Želimo izgraditi momčad koji se može natjecati protiv bilo koga."

U srijedu je bilo 19 mjesta na popisu igrača, nakon što su Sidney Crosby - koji se bori za svoju treću olimpijsku zlatnu medalju - Connor McDavid, Nathan MacKinnon, Sam Reinhart, Brayden Point i Cale Makar imenovani na preliminarni popis u lipnju.Jordan Binnington, koji je pomogao Kanadi da pobijedi na turniru 4 nacije, bit će jedan od tri vratara imenovana u momčad, dok je napadač Macklin Celebrini, koji će s 19 godina biti najmlađi kanadski igrač, bio među igračima dodanim u srijedu.

Svih osam kanadskih braniča, grupa koju čine Makar, Drew Doughty, Thomas Harley, Josh Morrissey, Colton Parayko, Travis Sanheim, Shea Theodore i Devon Toews, nastupili su na turniru 4 nacije.

McDavid i MacKinnon, koji su dva najbolja strijelca u NHL-u ove sezone, nalaze se među 10 povratnika u napadu, uz Crosbyja, Sama Reinharta, Brada Marchanda, Anthonyja Cirellija, Braydena Pointa, Marka Stonea, Mitcha Marnera i Brandona Hagela.

Ovo će biti prve Olimpijske igre za sve osim Crosbyja i Doughtyja, koji su obojica osvojili uzastopne olimpijske zlatne medalje u Vancouveru 2010. i Sočiju 2014.

Kanada je osvojila tri zlatne medalje otkako su NHL igrači prvi put dobili dopuštenje za natjecanje na Olimpijskim igrama u Naganu 1998., pobijedivši 2002., 2010. i 2014. Bez NHL igrača, zadovoljili su se broncom 2018. i propustili su postolje na prošlim ZOI 2022.

Muški hokejaški turnir na Olimpijskim igrama Milano-Cortina održava se od 11. do 22. veljače. Kanada je smještena u skupinu A uz Češku, Švicarsku i Francusku.

