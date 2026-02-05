FREEMAIL
OSUDILI IH /

Slovenci o incidentu hrvatskih navijača: 'Pijani Hrvati izazvali kaos'

Slovenci o incidentu hrvatskih navijača: 'Pijani Hrvati izazvali kaos'
Foto: Marko Lukunić/pixsell

Osim odlične predstave Hrvatske, utakmicu je obilježio i manji incident

5.2.2026.
12:50
Sportski.net
Marko Lukunić/pixsell
Futsalska reprezentacija Hrvatske poražena je u polufinalu Europskog prvenstva u Ljubljani u Areni Stožice pred 6.456 gledatelja od Španjolske sa 1-2.

Osim odlične predstave Hrvatske, utakmicu je obilježio i manji incident. Kada je talijanska sutkinja Chiara Perona dosudila prekršaj Hrvaticama s 9:40 minuta do kraja utakmice, hrvatski navijači bacili su na nju nekoliko plastičnih čaša.

"Više od deset zaštitara došlo je na tribine s prethodno spomenutim hrvatskim navijačima, koji su, prema riječima svjedoka, bili pod utjecajem alkohola, a umiješala se čak i policija. Policija je odvela neke od najžešćih navijača", piše slovenska Ekipa u tekstu koji su naslovili "Pijani hrvatski navijači izazvali kaos u Stožicama, sramotne scene". 

Hrvatska će u subotu od 16 sati igrati u Stožicama utakmicu za broncu protiv Francuske, a očekuje se nova invazija hrvatskih navijača na Ljubljanu.

Hoće li Hrvatska uzeti svoju prvu medalju saznajte u subotu, 7. veljače u 16:00 na RTL-u 2 ili platformi VOYO.

POGLEDAJTE VIDEO: Tučnjava navijača u Stožicama

Hrvatska Futsal ReprezentacijaEkipaUefa Futsal Euro 2026
