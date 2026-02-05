Slovenci uoči povijesne utakmice Hrvatske: 'Očekuje se nova invazija'

Hrvatska futsalska reprezentacija igrat će u subotu utakmicu za brončanu medalju na Europskom prvenstvu nakon što je u srijedu poražena od Španjolske 2:1.

Šest i pol tisuća ljudi svjedočilo je tom dvoboju, većinom su to bili Hrvati, a slično se očekuje i u subotu. „Hvala Hrvatima, spasili ste Euro u Stožicama", pisao je 24ur.com prije utakmice sa Španjolskom, a sada pred Francusku pišu. "Očekuje se nova hrvatska invazija na Stožice".

U najavi utakmice, 24ur se dotiče i najave Franca Jelovčića koji je obećao da ćemo umrijeti za broncu.

Španjolci, koji drže europski rekord sa sedam naslova, ostali su u igri za svoj osmi, nakon što su već stigli do svog 11. finala.

