Dalmatinci ovakvo jugo nisu doživjeli godinama: Svih sedam Kaštela bilo je pod vodom

PLIMNI VAL /

"Jugo će kažu, oni što vide, da ponovo krene na put za nigdje, jugo se sprema, valovi dižu...", kaže pjesma Giuliana i Marijana Bana. I da jugo je krenulo, valovi se dizali, sinoć se diljem Dalmacije moglo gledati u more tamo gdje ga inače nema.

Dramatične snimke nevremena ulovio je kaštelanski lovac na oluje Frane Vukušić, uz komentar "bolesno, odavno ovakvo jugo nisam vidija... sve je pod vodom, ljudi spašavaju kafić, počelo je ulazit, nevjerovatno kakvo jugo!"

Protiv ciklonalne plime u kombinaciji s jakom kišom i orkanskim jugom i do 120 na sat nije se moglo. U svih sedam Kaštela na rivi se moglo plivati.

"Ma, to je strašno. To je sinoć toliko pucalo, toliko udaralo, tako da su sve ove kuće kraj mora, čak pet metara od mora, sve je kroz kanalizaciju ušlo u kuće. Satralo sve, namještaj, to je teklo. Nisi mogao ništa, ni izaći, bija je strah. To ja pamtim", govori Josip Bašić iz Kaštel Novog.

Službeno, ovo je najgore jugo od 2019., ali bilo ih je još koji ne pamte ništa slično. "Kad su mi kuhinjske papuče... to je sve plivalo. Tako da je bilo ajme, ja nisam znala šta ću. Kaže kćer jesi se ti mama uplašila. Mirjana, nisam uplašila, nego kao da sam se okamenila. To nikad u životu nisam od' 72. nismo doživjeli", priča Ilonka Ćurković iz Kaštel Novog. Pogledajte prilog Petra Panjkote.