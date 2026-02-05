Kavez, dim i 300 °C: Prolaz kroz ovaj labirint je biti ili ne biti! 'Ovdje se gubi glava'

ULAZNI TEST /

Zagrebački vatrogasci uspjeli su se plasirati među 23 najbolje ekipe koji će se sljedeće godine u Belgiji natjecati na prestižnom svjetskom prvenstvu u spašavanju s visina i iz dubina Grimpday - okuplja najbolje spasilačke timove iz cijelog svijeta.

Tim povodom s njima smo proveli dan u postaji u Savskoj ulici u Zagrebu. Vatrogasni instruktor JVP Grada Zagreba predstavio nam je kako izgleda ulazni test svakog tko želi postati vatrogasac.

'Uz fizičku pripremu ovo je ulazni test da vidimo kako se ljudi ponašaju u takvom prostoru. To je vrlo bitna stvar jer može bit jako opasno kada ste u prostoru gdje je pravi dim pa 300, 400, 500 stupnjeva i gdje se gubi glava', pojasnio je. To je, inače, temperatura nekog srednjeg požara u stanju, a vatrogasna oprema napravljena je tako da izdrži puno veće temperature. U požaru u bolnici Blato temperature i ne momente bilo i preko 1000 stupnjeva.

Danas smo zavirili i tamo gdje pristup nema nitko osim vatrogasaca pa čak ni na danima otvorenih vrata. Više pogledajte u prilogu