OBUKA U PUNOM POGONU /

HGSS podiže spašavanje na novu razinu: 'Ovi helikopteri će to olakšati i ubrzati'

RTL Danas razgovarao je s Petrom Prpićem, voditeljem Službe informiranja i analititke HGSS-a o modernizaciji zračnog spašavanja i o obuci ciljem Hrvatske

5.2.2026.
20:22
Boris Mišević
Screenshot/rtldanas
Sinoć su pripadnici HGSS-a u Raslini kod Šibenika spasili još jedan život.

Muškarac je prijavio nestanak supruge s kojom je radio u polju. Žena je jednom trenutku nestala te je pokrenuta potraga s 19 članova HGSS-a i dron letjelicom. Uz pomoć mještana i rodbine te policije, po izrazito lošem vremenu, nestala osoba je brzo pronađena i to u dobrom zdravstvenom stanju. 

A kako bi bili što efikasniji, MUP i HGSS još od jeseni prolaze posebnu praktičnu obuku helikopterskog spašavanja na novim letjelicama.

Budućnost zračnog spašavanja

RTL Danas razgovarao je s Petrom Prpićem, voditeljem Službe informiranja i analititke HGSS-a o modernizaciji zračnog spašavanja i o obuci ciljem Hrvatske.

"Svakako po pitanju helikopterskog spašavanja napravljeni su ogromni iskoraci i vjerujemo da ćemo u skorom vremenu imati održivi sustav. Dosad je tu obuku prošlo 180 članova HGSS-a. Oni su prošli taj početni dio obuke s helikopterima. U narednim tjednima nas čekaju obuke i za splitsko-dalmatinsku i dubrovačko-neretvansku županiju. Moramo napomenuti da su to početne obuke. One kompleksnije nas tek čekaju u narednom vremenu", rekao je Prpić.

Suradnja s MUP-om, dodaje, zahtijeva detaljne dogovore i niz sastanaka kako bi helikoptersko spašavanje bilo potpuno funkcionalno. "Suradnja sa specijalcima lučkog stvarno je na visokom nivou. Jako smo zadovoljni. Čak i širimo tu suradnju. Kolege su prošli tjedan bile u Poljskoj na dodatnim obukama, i po pitanju helikopterskog spašavanja, spašavanja iz lavina itd", rekao je.

Prpić ističe da će helikopteri značajno ubrzati postupak spašavanja i omogućiti da unesrećeni što brže stignu u adekvatnu zdravstvenu ustanovu: "Namjena helikoptera i je da ubrza taj dio da unesrećeni dođe što prije u adekvatnu ustanovu, a ovi helikopteri će to olakšati i ubrzati te pomoć da adekvatno i što brže unesrećeni budu zbrinuti".

HGSS tako nastavlja s modernizacijom i obukom svojih timova, s ciljem da Hrvatska uskoro ima potpuno funkcionalan sustav helikopterskog spašavanja u svim dijelovima zemlje.

najčitanije
