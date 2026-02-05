Treba li i Hrvatska to ograničiti? Stručnjak: 'Agresivni su, a ovisnost je teža od heroina'
Hrvatska još nije blizu uvođenja zabrane društvenih mreža za maloljetnike, iako se o toj temi već neko vrijeme raspravlja na razini Europske unije
Širi se krug europskih zemalja koje planiraju zabraniti pristup društvenim mrežama mlađima od 16, odnosno 15 godina.
Nakon Francuske, to žele Španjolska i Grčka, koja je vrlo blizu donošenju takve odluke, no stručnjaci propituju njezinu učinkovitost i krajnje ciljeve.
Smatraju da bi zabrana samo odgodila rješenje problema i pogoršala situaciju jer će mladi naći alternativne načina pristupa društvenim mrežama.
U Grčkoj se posljednjih godina povećao broj slučajeva negativnog ponašanja mladih na internetu, uključujući maltretiranje, govor mržnje, osvetničku pornografiju, uznemiravanje, ponižavanje i financijsku ucjenu.
"Možemo zabraniti osobama mlađim od 15 godina da budu online, ali to zapravo ne rješava problem jer ljudi, a posebno u ovoj mladoj dobi, mogu biti kreativniji, mogu pronaći druge načine da budu online", kaže Kelly Ioannou, digitalna i klinička kriminologinja.
Ministarstvo obrazovanja ističe da je glavni problem utvrđivanje identiteta i dobi korisnika, uz istovremenu zaštitu osobnih podataka. Razmatra se čak i mogućnost izrade posebne aplikacije koja bi sve to omogućila, no za sada konkretno rješenje još nije postignuto.
Je li moguće da Hrvatska zabrani društvene mreže?
RTL Danas razgovarao je s Tomislavom Ramljakom, voditeljem Centra za sigurniji Internet, o tome koliko je u Hrvatskoj realno zabraniti društvene mreže mladima. Ramljak je također dao savjete roditeljima kako prepoznati i prevenirati ovisnost djece o digitalnom svijetu.
Ramljak ističe da bi osobno podržao zabranu društvenih mreža za djecu do 16 godina: "Algoritmi su danas toliko agresivni da djeca i mladi još nisu spremni nositi se s količinom štetnog sadržaja koji društvene mreže donose".
No, provedivost takve zabrane nije jednostavna. "U tehnologiji je vrlo teško napraviti učinkovitu zabranu, a kod djece i mladih čim je nešto zabranjeno, to postaje još interesantnije za zaobilaženje. Zabrana mora ići ruku pod ruku s kvalitetnom edukacijom, prevencijom i radom s djecom, mladima, ali i roditeljima da bi bila učinkovita i sigurna", objašnjava Ramljak.
Na pitanje o efektima zabrane u Australiji, koja je u prosincu uvela dobno ograničenje za društvene mreže, Ramljak kaže da dio mladih zaista prestaje koristiti platforme. No mlađi, od 10 do 12 godina i više, pronalaze alternativne načine – koriste VPN-ove ili manje poznate, slabije regulirane mreže, što povećava rizik od opasnog sadržaja.
Ovisnost mladih o digitalnom svijetu postaje sve ozbiljniji problem, a Ramljak ističe da njeni učinci mogu biti dramatičniji od tradicionalnih ovisnosti. Na pitanje zašto tvrdi da je ovisnost o digitalnom svijetu ponekad teža od heroina, odgovara: "Većina istraživanja pokazuje upravo to. Algoritmi, doomscrolling i sve ono što se djeci servira, konstantno tržeći taj dopaminski podražaj da se gleda novi sadržaj, dovodi do apstinentske krize kada dijete nema telefon u ruci, kada nije blizu interneta, blizu nove tehnologije. Mislim da to stvara zaista velike probleme, što je naravno dokaz jer je sve veći broj djece i mladih prijavljeno u dnevne klinike koje se bave upravo o ovisnostima".
"Budite zaintersirani za digitalni svijet djece. Instalirajte family link. Zainteresirajte se da vidite koji su mehanizmi i koji preventivni alati mogu biti dostupni i koji su dostupni vama, da ustvari zajedno s djecom učite o sigurnijem i digitalno boljem svijetu za vaše dijete", poručio je Ramljak roditeljima.