Pogledajte što je Eskiev šakom napravio Croati na vaganju za FNC 27 u Munchenu

BIT ĆE TO SJAJNA BORBA /

Francisco Barrio Croata na FNC 27 u Munchenu borit će se protiv Lom Alija Eskieva. Na vaganju i posljednjem sučeljavanju oči u oči, odnosno stare down-u, Eskiev je svoju desnicu u stilu direkta ponudio Croati, ali Francisco se nije dao isprovocirati. Čak ga je malo odgurnuo, ali samo malo, onako, muški kako se to kaže. Eskiev se baš čini OK tip, simpatičan momak.

