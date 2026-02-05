FREEMAIL
VAŽNO UPOZORENJE /

Kako i gdje gledati spektakularni FNC 27: Vlada neviđeni interes, evo što trebate napraviti

Prijavi se na vrijeme i budi spreman za najveći FNC event ikad! Savjetujemo da se prijavite na VOYO prije samog početka FNC 27 u Munchenu

author_image
Silvijo Maksan
Sport naš svagdašnji nije samo fraza. Na Net.hr-u od 2014.
Svi članci autora >
5.2.2026.
7:12
Marko Prpic/pixsell
Bliži se subota kad je na redu spektakularni FNC 27 event u Münchenu čime najbrže rastuća MMA organizacija u Europi ulazi u povijesti. FNC počinje osvajati zapadno tržište i po prvi put dolazi u Njemačku. FNC 27 počinje u 18.30, a moći ćete ga gledati na platformi VOYO. Međutim, očekuje se ogromna navala na VOYO. Najveći FNC-ov event ikad, na kojem se očekuje više desetaka tisuća ljudi, izazvao je ogroman interes, a sve pretplatnike platforme VOYO savjetujemo da se prijave prije početka samog eventa zbog ogromnog interesa za gledanje. 

Prijavi se na vrijeme i budi spreman za najveći FNC event ikad!​

"Ogroman je broj pretplatnika i mole se svi da se pretplate na vrijeme. Ukoliko će se svi prijavljivati u subotu, mogli bi doći do pada sustava. Već vidimo da bi moglo biti zagušenje u sustavu pa je pametnije to napraviti na vrijeme. Svi koji mogu neka naravno dođu u SAP Garden i hvala svima koji su kupili kartu", rekao je glavni čovjek organizacije, Dražen Forgač Forgy na pressici u srijedu u Münchenu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POGLEDAJTE VIDEO: Tu jenu noć da je nis prova: Vitasović ima težak zadatak protiv ogromnog Hatefa

Fnc 27FncDražen ForgačDražen Forgač Forgy
komentara
