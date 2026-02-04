Fabjan i Ilić u prepucavanje godine umiješali i Cro Copa: 'Ma tko je nepredvidiv?!'

KAKAV UDARAC /

Velika priredba i novi u redu spektakularnih događaja FNC 27 na rasporedu je u subotu, a izravan prijenos iz Munchena pratite od 18:30 na platformi VOYO.

Uoči velikog spektakla održana je i konferencija za medije gdje su u veliku raspravu i prepucavanje ušli Miran Fabjan i Aleksnadar Ilić, a posebno je bilo zanimljivo kada je njemački MC večeri spomenuo Cro Copa.

Sve pretplatnike platforme VOYO savjetujemo da se prijave prije početka samog eventa zbog ogromnog interesa za gledanje FNC 27.