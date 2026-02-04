FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
STREAM UŽIVO /

Bliži se FNC 27: Pratite konferenciju za medije uoči velikog spektakla u Munchenu

Bliži se FNC 27: Pratite konferenciju za medije uoči velikog spektakla u Munchenu
×
Foto: Marko Prpic/pixsell

Konferenciju za medije uoči FNC 27 spektakla pratite UŽIVO putem streama na portalu Net.hr

4.2.2026.
16:24
Sportski.net
Marko Prpic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Velika priredba i novi u redu spektakularnih događaja FNC 27 na rasporedu je u subotu, a izravan prijenos iz Munchena pratite od 18:30 na platformi VOYO

Subotnji FNC 27 u Sap Gardenu u Münchenu donosi glavnu borbu večeri u kojoj će Ivan Vitasović odmjeriti snage s domaćim borcem Hatefom Moeilom, a ulog je velik, ne samo za njega osobno, već i za cijelu organizaciju koja ovim događajem otvara novo poglavlje. 

Prvak lake kategorije Francisco 'Croata' Barrio pokušat će obraniti svoju titulu u sunaslovnoj borbi protiv Loma Alija-Eskieva, a tu je i revanš između ponajveće FNC zvijezde Mirana Fabjana i Aleksandra Ilića.

Od 18 sati putem streama pratite UŽIVO konfrenciju za medije i veliku najavu najiščekivanije priredbe te prvog izvanregionalnog eventa promocije. 

Sve pretplatnike platforme VOYO savjetujemo da se prijave prije početka samog eventa zbog ogromnog interesa za gledanje FNC 27

Ivan Vitasović: 'Dolazak FNC-a u München velika je stvar, a jedno mi je u svemu tome nevjerojatno'

PODGLEDAJTE VIDEO: Hrvatsku jedna utakmica dijeli od najvećeg uspjeha ikada

Fnc 27Munchen
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
STREAM UŽIVO /
Bliži se FNC 27: Pratite konferenciju za medije uoči velikog spektakla u Munchenu