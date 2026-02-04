Bliži se FNC 27: Pratite konferenciju za medije uoči velikog spektakla u Munchenu

Velika priredba i novi u redu spektakularnih događaja FNC 27 na rasporedu je u subotu, a izravan prijenos iz Munchena pratite od 18:30 na platformi VOYO.

Subotnji FNC 27 u Sap Gardenu u Münchenu donosi glavnu borbu večeri u kojoj će Ivan Vitasović odmjeriti snage s domaćim borcem Hatefom Moeilom, a ulog je velik, ne samo za njega osobno, već i za cijelu organizaciju koja ovim događajem otvara novo poglavlje.

Prvak lake kategorije Francisco 'Croata' Barrio pokušat će obraniti svoju titulu u sunaslovnoj borbi protiv Loma Alija-Eskieva, a tu je i revanš između ponajveće FNC zvijezde Mirana Fabjana i Aleksandra Ilića.

Od 18 sati putem streama pratite UŽIVO konfrenciju za medije i veliku najavu najiščekivanije priredbe te prvog izvanregionalnog eventa promocije.

Sve pretplatnike platforme VOYO savjetujemo da se prijave prije početka samog eventa zbog ogromnog interesa za gledanje FNC 27.

