Od interne medicine do tabu tema: Edukacija o zdravlju stiže u kratkim videima

GINU I ZDRAVKO /

Liječnici se pronalaze na društvenim mrežama. Medicina je prešla u kratke forme.

"Ja sam doktorica Pezo i dobrodošli u minute za srce!", rečenica je kojom Borka Pezo, specijalistica interne medicine, već više od godinu dana započinje svoje edukativne videozapise na TikToku. Kao liječnica-influencerica, objavila je oko 400 videa koji su zajedno ostvarili više od 13 milijuna pregleda.

Petra Kejla, specijalistica ginekologije i opstetricije, na Instagramu otvoreno govori o temama o kojima se u društvu rijetko razgovara.

"Ljude najviše zanimaju teme o kojima se govori potiho ili nikako. Tabu teme iz ginekologije i dalje su brojne –seksualnost, inkontinencija i druge teme vezane uz genitalno zdravlje još su uvijek nešto o čemu se ne govori javno.“

