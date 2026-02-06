Pratimo vaganje pred najveći FNC spektakl u kojem nas čeka 11 sjajnih borbi

Uživo

Medijsko vaganje počinje u 15 sati.

Borci su u dopodnevnim satima imali službeno vaganje. Svi su borci prošli na vagi bez problema.

Najava

Velika priredba i novi u redu spektakularnih događaja FNC 27 na rasporedu je u subotu. Prvi puta FNC se održava izvan regije, i to ni više ni manje nego u SAP Garden Areni u Münchenu.

Subotnji FNC 27 donosi glavnu borbu večeri u kojoj će Ivan Vitasović odmjeriti snage s domaćim borcem Hatefom Moeilom, a ulog je velik, ne samo za njega osobno, već i za cijelu organizaciju koja ovim događajem otvara novo poglavlje.

Prvak lake kategorije Francisco 'Croata' Barrio pokušat će obraniti svoju titulu u sunaslovnoj borbi protiv Loma Alija-Eskieva, a tu je i revanš između ponajveće FNC zvijezde Mirana Fabjana i Aleksandra Ilića.

Mi jedva čekamo, a ti? Voyo uživo donosi jedinstveni FNC 27 i večer punu adrenalina! Ne propusti ni sekundu neviđenog spektakla! Prijavi se ili aktiviraj pretplatu od 16 sati – bez čekanja na ulaz.

Petak, dan prije eventa, donosi medijsko vaganje i sučeljavanje boraca. Na portalu Net.hr gledajte vaganje uživo i čitajte najvažnije stvari iz trenutka u trenutak.