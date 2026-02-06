Nina otkrila što ih je dočekalo kad su se nakon oluje vratili na posao: 'Nismo znali odakle krenuti'

KAŠTELA OVO NE PAMTI /

Građani Kaštela i danas, dva dana nakon olujnog juga i plime, čiste i zbrajaju štete. More je prodrlo u kuće i ulice, a prizore koje su doživjeli, kažu, ne pamte.

Službe danas nisu na terenu, rade samo strojevi na pojedinim plažama. Kiša je tijekom dana opet padala dok građani zbrajaju nastalu štetu. Razgovarali smo s Ninom Drnasin, djelatnicom frizerskog salon u Kaštelima.

'Uspjeli smo sve sanirati. Na zidu se vidi još uvijek do kuda je bilo more. Bilo je puno uređaja po podu, pegle i usisavača. I uspjeli smo nakon nekih sat vremena sve podignuti, osušiti, ali struje nije bilo, pa nismo znali hoće to raditi', ispričala je.

Kaže da nikad ovako nešto nije vidjela u Kaštelima. 'Osjećali smo se bespomoćno jer nismo znali što nas čeka unutra. Bilo je kamenja na vratima. Kad smo ušli, vidjeli smo pijesak i sve uređaje po podu. Nismo znali odakle krenuti', rekla je Nina. Više pogledajte u prilogu