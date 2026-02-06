Opet je krenulo, sada je Hrvatskoj i sezona pod upitnikom: 'Ne može sve preko naših leđa!'

Inflacija u Hrvatskoj ponovno je u uzlaznoj putanji, a na godišnjoj razini u siječnju su najviše porasle cijene usluga. Hrvatska je trenutačno druga zemlja u eurozoni s najvišom stopom inflacije, odmah iza Slovačke, što otvara pitanje novih poskupljenja i mogućih posljedica za nadolazeću turističku sezonu.

Hoteli koji rade tijekom cijele godine bilježe manji broj gostiju, ali istodobno i sve veće izdatke.

„Cijene energije i hrane rastu i realno je za očekivati da će doći do porasta cijena usluga. No Hrvatska je, kao destinacija, dosegla svoj cjenovni plafon. Među najskupljima smo na Mediteranu i moramo biti jako oprezni jer će nas tržište u suprotnom kazniti“, upozorava Damir Lukić, direktor hotela u Splitu.

Slične probleme imaju i mali iznajmljivači, kojima posebno rastu troškovi rada i održavanja. Iako zasad ne najavljuju poskupljenja, svjesni su da će se ponašanje gostiju mijenjati.

„Gosti su osjetljiviji na cijenu nego ikad prije. Ne očekujemo drastičan pad dolazaka, ali moguće su promjene – kraći boravci, last minute rezervacije i sve veći fokus na omjer cijene i kvalitete“, kaže Ante Glavaš iz Hrvatske udruge obiteljskog smještaja.

Rastu cijene smještaja

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, cijene usluga u siječnju su porasle za sedam posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Ministar turizma pritom apelira na stabilizaciju, pa i korekciju cijena, no ugostitelji upozoravaju da inflaciju ne mogu sami amortizirati.

„Ako ministar apelira da držimo cijene pod kontrolom, onda mi apeliramo na Vladu da snizi cijene namirnica. Ne može sve ići preko naših leđa“, poručuje Dane Tahirović, vlasnik restorana u Splitu.

Ministar gospodarstva odgovara kako se rast cijena hrane usporava te da nema opravdanja za nova poskupljenja. Ujedno upozorava da je konkurencija na turističkom tržištu sve jača.

„Konkurencija ne spava i jedva čeka pridobiti naše goste. Povjerenje se stječe dugo, a gubi vrlo lako. Ako ga izgubimo, trebat će nam puno vremena da se vratimo na razinu turističkih rezultata na kojima smo danas“, ističe ministar Šušnjar.

Kako se turistička sezona približava, ostaje otvoreno pitanje hoće li Hrvatska uspjeti vratiti goste izgubljene prošle godine ili će dio njih i ove sezone potražiti povoljnije destinacije.