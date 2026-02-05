Evo što rade strani radnici u Hrvatskoj nakon posla: 'Dobro jutro, kante, tamo-vamo...'

Susan je u Hrvatskoj već pet godina. Radi u građevini, hrvatski marljivo uči, a uskoro ga čeka i polaganje ispita. Pitali smo ga koji je bio najteži dio u učenju našeg jezika."Sve od A do Ž, sve je teško, ali radio sam s Hrvatom koji ne zna engleski, pa kako smo radili godinu dana zajedno, to mi je pomoglo. Sada imamo satove jezika, svaku subotu i nedjelju učim hrvatski", kaže Susan Drimal, radnik iz Nepala.

Za osnovno znanje i polaganje ispita, stranim radnicima je potrebno najmanje tri do šest mjeseci učenja. "Stekli smo iskustvo da Hrvatski nije toliki problem, ali je problem hrvatsko pismo, stoga smo odlučili uključiti i njihove govornike u nastavu da bi to bolje funkcioniralo, ispiti se odvijaju tu kod nas, a nastava on line", kaže profesorica hrvatskog jezika u ustanovi za obrazovanje Valentina Zbukvić.

"Važno je spomenuti da ima kandidata koji su jako zainteresirani znaju puno gradova, mnogi znaju, naravno, Luku Modrića. A, znaju i za ćevape", kaže profesorica slavistike i pedagogije umjetnosti u ustanovi za obrazovanje Mirjana Mijatović Mladić.

Najviše Indijaca i Nepalaca

Obveza polaganja ispita iz hrvatskog jezika u prvoj godini boravka postaje karta za produljenje dozvole za boravak i rada. Pa je interes za učenje hrvatskog sve veći.

"Trenutačno imamo grupu od 200 tinjak ljudi i imamo još upita - dolaze iz Indije najviše, Nepala, Bangladeša i Filipina", kaže suvlasnik ustanove za obrazovanje Hrvoje Matuš.

"Radnici u taksiju imaju problema u komunikaciji, Filipinci čak dobro pričaju jezik i to je dobro jer su u ugostiteljstvu, dobro je to za njih, ali i naše starije korisnike koji se ne služe aplikacijama", kaže suvlasnik agencije za zapošljavanje Ivan Crnov.

Obveze za strance i poslodavce

Uz obvezno učenje jezika, rok za rješavanje dozvole za boravak i rad produžen je na 90 dana. Sada umjesto tri, bez posla u našoj zemlji mogu biti šest mjeseci, ako imaju dozvolu na dulje od dvije godini.

"Zanimljiva novina su sezonski radnici ljudi koji godinama rade i tu i moraju iznova podnositi zahtjev, ali sada smo produžili na tri godine", kaže ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

Poslodavac neće moći dobiti nove dozvole za boravak i rad ako se nalazi na tzv. crnoj listi i to godinu dana od utvrđene nepravilnosti. "HUP se zalaže da sam zapisnik o nepravilnosti ne bude osnova za crne liste već pravomoćna sudska odluka jer ovako dolazi do presumpcije krivnje to nije dobro", kaže Irena Weber.

Izdano manje radnih dozvola

Prema podacima MUP-a, prošle je godine stranim državljanima izdano više od 170 tisuća dozvola, što je gotovo 36 tisuća manje u odnosu na 2024. godinu.

Naš sugovornik, radnik iz Nepala kaže nam da najviše koristi riječ one u poslu "fasade i skela", a u svakodnevnom životu "dobro jutro, fasade, kante, tamo-vamo..."

Pa tako Suzan dva puta na dan nakon posla, sjeda u školske klupe. Kao što će morati i svi ostali koji žele raditi u Hrvatskoj.