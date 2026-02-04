Nepalac doživio užas u Zagrebu: 'Prišli su i tražili novac. A onda je jedan uzeo šipku'

"Izgledali su potpuno van sebe. U tom sam trenutku mislio da ću umrijeti", ispričao je 25-godišnji Nepalac Manish Oli, inače dostavljač Wolta koji je krajem siječnja pokraden i napadnut metalnom šipkom na zagrebačkoj Trešnjevci krajem siječnja.

Oli tvrdi da su ga je u petak predvečer okružilo pet ili šest maloljetnih napadača na Fallerovom šetalištu. Sve se dogodilo dok se vraćao kući s posla, vozeći se na biciklu s plavom dostavnom torbom. Napadači su mu prišli i na engleskom tražili da im preda novac.

"Ne mislim da su klasični lopovi, nije ih zanimao mobitel koji sam držao u ruci niti bicikl. Nisu smrdjeli na alkohol, djelovali su kao da su pod utjecajem nekih droga", ispričao je za Jutarnji list.

Kada im je rekao da nema puno nova, svega dva eura kod sebe, natjerali su ga da siđe s bicikla. Onda su mu prekopali džepove i izvukli nekoliko desetaka eura.

Jedan ga je zatim udario metalnom šipkom. Pao je na tlo, dodaje, i počeo vikati kad je čuo kako napadači odlaze.

Prijavio policiji

"Bilo je zastrašujuće, nisam ništa vidio. Srećom, nakon pet minuta vid mi se počeo vraćati", kaže Manish, koji je u napadu zadobio lakše ozljede i trenutačno koristi kapi za oči.

U pomoć mu je priskočio prolaznik, a na poziv je stigao i cimer. Požalili su se poslodavcu koji ih je uputio u policijsku postaju.

Budući da ne govori hrvatski, šef je telefonski policiji prenio što se dogodilo. U policiji su, kaže, bili susretljivi. Pokazali su mu fotografije te mu se jedan od napadača učinio poznatim.

Zatim je pozvana Hitna.

Napadnuti Nepalac odlučio je podijeliti svoju priču zbog, kako kaže, sve veće zabrinutosti jer prijetnje i napadi on i njegovi kolege sve češće doživljavaju. Policija je potvrdila napad i dodala da nastavlja kriminalističko istraživanje.

No, nije ovo prvi put da je imao problema s nasilnicima otkako radi u Hrvatskoj. Na ljeto su ga nasilnici gurali s bicikla.

