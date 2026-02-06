Išle su na teret HZZO-a, a sada će biti zabranjene: Jedno pitanje ostaje otvoreno

Takozvane "Crne plombe" odlaze u prošlost! Uredba je to Europske unije prema kojoj će takve plombe u Hrvatskoj od 1. srpnja ove godine postati iznimka. Koliko se često ugrađuju i što će biti besplatna zamjena? O svemu je s doktorom dentalne medicine, Goranom Žurićem, razgovarala Leona Šiljeg.

Prema odredbi Europske unije, crne plombe odlaze u prošlost. Koliko ih često imate u svojoj ordinaciji na mjesečnoj razini?

Vrlo rijetko, mjesečno možda jednom, možda nijednom.

Kad se one ugrađuju?

Danas nema nikakve potrebe za ugrađivanjem tih crnih plombi osim u nekim specijalnim situacijama kad je nešto jako duboko i jako ispod razine zubnog mesa, ali to je skoro nikad.

Razlog je jer su štetne za okoliš. Jesu li štetne za ljude?

Ne, medicinski su potpuno zdrave i nećete ugroziti svoje zdravlje zato što imate amalgamske plombe. Imamo dokumentirano više od 100 godina o toj vrsti plombi tako da nemate nikakvu brigu da imate neki medicinski problem zato što u glavi imate crne plombe.

Jesu li one na teret HZZO-a?

Trenutno da, u našoj košarici usluga, na distalnim zubima -na četvorci, petici, šestici i sedmici - imate pravo na amalgamske plombe.

Ukoliko netko želi bijele, što onda?

Onda je to stvar doplate, to je privatna usluga koja se naplaćuje po cjeniku Komore.

Koliko otprilike košta?

Pa između 50 i 70 eura.

Što će biti s novim materijalom, znamo li?

Znam da su pregovori u tijeku. Što su u konačnici odlučili, ne znam ali se radi o tome da se ta košarica usluga koja postoji u dentalnoj medicini mora ponovno definirati.

To znači da ćemo tek saznati cijenu novog materijala?

Cijenu mi već znamo, samo je pitanje na čiji trošak će ići ta cijena.