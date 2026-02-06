Marko je zbog nanosa mora ostao gotovo bez svega: 'Oko 15 tisuća eura koštat će nas...'

KAOS U KAŠTELIMA /

I dalje se čisti i sanira šteta nakon olujnog juga i plime koji su poplavili kuće i poslovne prostore u Kaštelima. I dva dana poslije građani su u šoku jer, poručuju, ovako nešto nikada nismo doživjeli.

More i visoki valovi prodrli su u kuće i poslovne prostore. Dok su neki uspjeli sanirati barem dio štete, drugi su ostali bez svega.

'Nanos mora je bio prevelik. Pa gledajte oko 15 tisuća eura garantirano za sanaciju zidova, instalaciju, tehnika, namještaj i to kompletnu i sobe i dnevnog boravka i kauč da ne nabrajam dalje', komentirao je Marko Gotovac iz Kaštel Novog. Više pogledajte u prilogu