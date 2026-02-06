Gredelj gasi proizvodnju i postaje remontni centar? Za RTL Danas govori slovački vlasnik

Je li ovo jedna od njihovih posljednjih smjena u Gredelju ili će uskoro raditi za novog vlasnika? To je Perina sreća u nesreći:

"Više sam tu nego doma, ima posla, kak ne bi bilo. Samo odbijaju posao, šta ja znam zbog čega, ne znam, to trebate pitati glavne", kaže ovaj radnik TŽV-a Gredelj.

U odluci su napisali da proizvodnju trajno gase, a razloge za RTL pojašnjava suvlasnik slovačke kompanije, Ivan Petriček.

"Europa je u totalnoj krizi sa svima. Tržište je stalo, otkazi narudžbi, desi se svaki dan nešto", kaže.

Gredelj su kupili 2021., tvrtku je obilazio premijer i obećavao 10 godina sigurnih poslova. Prve promjene u proizvodnji radnici su primijetili prije nekoliko mjeseci.

"Mi smo svaki dan sve manje i manje proizvodili, da bi na kraju proizvodili nekad 16 nekih dijelova, a na kraju smo jedan, jedan i pol", kaže Siniša Belović, radnik TŽV-a Gredelj.

Sindikati sumnjanju u iskrene namjere slovačkih vlasnika.

"Poslovi koje je ugovarao Gredelj su odvoženi negdje drugdje u tvrtke sestre vlasnika. Morate znati da samo zemljište pored tvornice vrijedi više, a kamoli još tvornica, hale, upravna zgrada i svi strojevi", kaže Tomislav Rajković iz Udruge radničkih sindikata Hrvatske.

Slovačkoj Tatravagonki Gredelj nije jedina tvornica - imaju ih u Slovačkoj, Srbiji, Mađarskoj, Poljskoj i Njemačkoj.

Vlasnik inzistira da ovo nije gašenje, no jasno je da ga proizvodnja u Hrvatskoj više ne zanima.

"Koje gašenje? Koje gašenje? Meni se ne isplati nikakav proizvod tamo da radim 50 vagona godišnje. To se ne može, to je ogromna tvornica za to, shvaćate? - Aha, ostali biste samo kao firma koja radi remont? - Da. - A koliko radnika bi ostalo? - A to je teško sad reći", odgovara na pitanje suvlasnik Petriček.

No doznajemo, zadržali bi nekoliko desetaka od ukupno tristotinjak radnika - potencijalna opasnost i za HŽ koji svoje vlakove održava i proizvodi baš u Gredelju.

Toga je svjestan i vlasnik koji spominje baš putničke vlakove.

"Gredelj se ne gasi ako država stavi 100 milijuna eura prometa za putnički pogram. Ako bi se našao kupac, prodam ga odmah", kaže Petriček.

"Mi ne želimo - ako će netko preuzeti, a nadam se da hoće - da se odnesu strojevi iz tvornice"; kaže Rajković.

Indistrijski gigant star 130 godina preživio je stečaj. Sastanak slovačkih vlasnika i ministra gospodarstva idući tjedan mogao bi pokazati hoće li Gredelj uspjeti i ovu krizu.