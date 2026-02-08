U Beogradu otet poznati pjevač, otmičari tražili 20 tisuća eura: Spašen nakon filmske potjere

Pjevač Daniel Kajmakoski (43) otet je u subotu navečer, oko 00.50 sati, u središtu Beograda, nakon što je Kajmakoski završio nastup u beogradskom noćnom klubu 'Lafayette'.

Kajmakoski je nakon nastupa krenuo prema svom automobilu, a u trenutku kad je sjeo za volan prišao mu je nepoznati muškarac. Napadač mu je zaprijetio nožem i potom mu ruke zavezao ljepljivom trakom. Otmičar je preuzeo upravljač, a njegov partner je sjeo na stražnje sjedalo, dok je pjevač sjedio iza vozačeva sjedala.

Dok su otmičari su pokušali pobjeći Karađorđevom ulicom prema Brankovom mostu, naišli su na patrolu kriminalističke policije. Policajci su im signalizirali da se zaustave. Vozilo je nakratko usporilo, a zatim je vozač naglo dodao gas i dao se u bijeg, piše Telegraf.rs.

Policijska potjera

Zatim je uslijedila policijska potjera kroz središte Beograda, preko Brankovog mosta, pokraj Palače Srbija i Beogradske arene, nakon čega su se otmičari zajedno s otetim pjevačem uključili na autocestu u smjeru Šida. Policija sumnja da su pokušali pobjeći prema granici.

Nakon što su otmičari prošli naplatne postaje Šimanovci, potjeri su se priključili i lokalni policajci. Kod isključenja za Rumu, policija je pokušala postaviti blokadu, no otmičar je pri velikoj brzini izgubio kontrolu nad vozilom i udario u zaštitnu ogradu.

Naoružani napadači iskočili su iz smrskanog automobila i pobjegli. Šire područje Rume od tog je trenutka pod potpunom blokadom, a u potragu su uključene najelitnije srpske policijske snage. Pripadnici Žandarmerije i Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ) pretražuju svaki metar terena uz pomoć termovizijskih kamera, pasa tragača i dronova.

Tražili 20 tisuća eura

Policajci su u automobilu zatekli prestrašenog Kajmakoskog, vezanih ruku, ali bez težih tjelesnih ozljeda. Prevezen je u policijsku postaju, gdje je u prisutnosti dežurnog tužitelja Višeg javnog tužiteljstva u Beogradu dao iskaz o otmici. Unatoč proživljenom šoku, pjevač je odbio liječnički pregled.

U automobilu se za vrijeme potjere odvijala prava drama. Vozač se Kajmakoskom obraćao na lošem engleskom, a sa svojim je partnerom razgovarao na turskom. Otmičari su pjevaču cijelo vrijeme držali pištolj uperen u glavu i tražili isplatu od 20.000 eura. Kako bi ga prisilili na suradnju, rekli su mu da se ispred njegovog stana nalaze trojica njihovih suradnika spremnih ubiti mu suprugu i djecu ako ne pripremi novac ili ako policija ne odustane od potjere.

Tužiteljstvo je slučaj okvalificiralo kao kazneno djelo otmice. Naloženo je prikupljanje svih DNK tragova iz vozila te analiza snimki nadzornih kamera s autoceste i naplatnih postaja kako bi se počinitelji što prije identificirali i uhitili.

Tko je Daniel Kajmakoski?

Kajmakoski je popularni makedonski pjevač. Javnosti je poznat kao pobjednik prve sezone showa 'X Factor Adria'. Predstavljao je Makedoniju na Eurosongu u Beču 2015. godine s pjesmom 'Lisja esenski'. Tijekom karijere surađivao je s poznatim glazbenicima iz regije, a sa Željkom Joksimovićem snimio je veliki hit 'Skopje Beograd'.

