Atentator na ruskog generala uhićen u Dubaiju: Kremlj uvjeren: 'Radio je za Ukrajinu!'

Atentator na ruskog generala Vladimira Aleksejeva, Ljubomir Korba, uhićen je u Dubaiju uz pomoć vlasti Ujedinjenih Arapskih Emirata, piše ruska državna agencija RIA. Korba, ruski državljanin, izručen je Rusiji zbog sumnje da je u petak pucao na ruskog generala u Moskvi, priopćila je ruska Federalna služba sigurnosti (FSB), prenosi Reuters.

Russia's FSB claims the suspect in the attack on GRU General Alekseyev was extradited from the UAE – 66-year-old Lyubomir Korba. Two accomplices were named. No footage of the attack or wounded general has surfaced. https://t.co/Hnd1wFPe7U pic.twitter.com/XSn0bc1GnE — WarTranslated (@wartranslated) February 8, 2026

Prema informacijama ruskih sigurnosnih službi, Korba je rodom iz Ukrajine, točnije iz Ternopiljske oblasti, a u Rusiju je doputovao kako bi izveo napad po nalogu Ukrajine. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov optužio je Ukrajinu da stoji iza pokušaja atentata, ustvrdivši da im je cilj bio sabotirati mirovne pregovore. Ukrajinci su odbacili bilo kakvu povezanost s napadom.

Uz Korbu su u cijeloj operaciji sudjelovali i njegovi pomagači, Rus Viktor Vasin i Ukrajinka Zinaida Serebrička. Vasin je uhićen u Moskvi, a Serebrička je pobjegla u Ukrajinu, tvrde ruske službe. U tijeku je potraga za organizatorima napada koji se terete za pokušaj ubojstva, napad na vojnu osobu i nezakonito posjedovanje oružja.

Predsjednik Rusije Vladimir Putin dobiva redovite izvještaje o cijeloj situaciji, potvrdio je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov.

