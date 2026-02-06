FREEMAIL
POKUŠAJ LIKVIDACIJE /

Tko je Putinov general izrešetan u Moskvi? Ova fotografija otkriva koliko je bitan

Tko je Putinov general izrešetan u Moskvi? Ova fotografija otkriva koliko je bitan
Foto: Epn/newscom/newscom/profimedia

Imao je ključnu ulogu u suzbijanju kratkotrajne pobune skupine Wagner koja je izbila 2023. godine

6.2.2026.
10:47
Erik Sečić
Epn/newscom/newscom/profimedia
Ruski general-pukovnik Vladimir Aleksejev (64) bori se za život nakon što ga je zasad nepoznati počinitelj pokušao likvidirati u Moskvi u petak ujutro, javlja The Sun

Napadač je vatru u predvorju stambene zgrade na sjeverozapadu grada otvorio oko 7.00 sati i Alekseja pogodio više puta. "Žrtva je hospitalizirana u jednoj gradskoj bolnici", navela je Svetlana Petrenko iz Ruskog istražnog odbora, koji je pak pokrenuo kazneni postupak zbog pokušaja ubojstva. 

Vlasti pregledavaju snimke nadzornih kamera kako bi istražili sve okolnosti pokušaja atentata i identificirali izvršitelja, koji je pobjegao s lica mjesta. 

Bio prekriven krvlju 

Šokirani prolazni koji je svjedočio hororu ispričao je da je čuo pucanj i zazivanje upomoć.

"Izašao sam i vidio ga kako leži prekriven krvlju. Susjed je vikao da pozovemo hitnu i da ima prostrjelnu ranu", navodi svjedok i kaže da su na lice mjesta ubrzo stigle hitne službe. 

Zasad nije poznato tko stoji iza pucnjave, no mediji podsjećaju da je Ukrajina ranije preuzimala odgovornost za neke napade na ruske vojne dužnosnike. 

Tko je Aleksejev? 

Aleksejev je prvi zamjenik šefa ruske vojne obavještajne službe (GRU), a tu funkciju obnaša od 2011. godine. Vjeruje se da stoji iza obavještajnih i hibridnih operacija protiv Ukrajine, a zapovijedao je i ruskom vojnom obavještajnom službom u Siriji. 

Kyiv Independent podsjeća da je imao ključnu ulogu u suzbijanju kratkotrajne pobune skupine Wagner koja je izbila 2023. godine te da je bio jedan od dužnosnika koji su pregovarali s čelnikom Wagnera Jevgenijem Prigožinom

Tko je Putinov general izrešetan u Moskvi? Ova fotografija otkriva koliko je bitan
Foto: Epn/newscom/newscom/profimedia

Sjedinjene Države 2016. sankcionirale su ga zbog organiziranja "zlonamjernih kibernetičkih aktivnosti" tijekom predsjedničkih izbora koji su se održali te godine i na kojima je Donald Trump osvojio mandat.

Ujedinjeno Kraljevstvo i Europska unija optužili su ga pak da je 2018. godine organizirao napad otrovom novičokom na ruskog dvostrukog agenta Sergeja Skripalja i njegovu kćer Juliju koji su tada živjeli u engleskom Salisburyju. Oni su preživjeli, ali britanski građanin koji je kasnije pronašao otrov je poginuo. 

RusijaVladimir PutinGeneralJevgenij Prigožin
