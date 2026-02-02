Ubijen bliski Putinov suradnik: Maloljetnik tjednima pripremao napad, FSB uklonio dokaze?

Aleksej Beljajev, visokopozicionirani dužnosnik Kremlja odgovoran za cenzuriranje internetskih aktivnosti, izboden je u prsa, nakon čega je preminuo na mjestu događaja, u strogo čuvanoj zgradi nedaleko od Kremlja, javlja Mirror.

Strani mediji prenose da je Beljajev ubijen još 19. siječnja ispred svog ureda.

U pitanju je važan suradnik ruskog predsjednika Vladimira Putina - Beljajev je bio viši dužnosnik u Roskomnadzoru, agenciji koja stoji iza internetske represije koji provodi Putinov režim, a odnosi se na blokiranje internetskih stranica, ograničavanje internetskog prometa i provođenje online cenzure diljem zemlje.

A schoolboy stabbed a senior Russian official to death



In Moscow, a 16-year-old schoolboy named Artyom fatally stabbed Alexei Belyaev, deputy head of a department at Roskomnadzor, the Russian federal censorship agency overseeing communications control and supervision, as Belyaev… pic.twitter.com/4X2zoQ7WsD — Visegrád 24 (@visegrad24) January 30, 2026

Beljajev je bio zamjenik šefa Odjela za kontrolu i nadzor komunikacija. Njegova posebna odgovornost bilo je ometanje rada internetskih stranica, uključujući društvene mreže te usporavanje mreža poput X-a ili YouTubea, kao i drugih zapadnih platformi koje se smatraju prijetnjom Putinovu režimu.

Incident se dogodio u sjedištu agencije, svega nekoliko minuta od Kremlja, na ulazu u glavnu zgradu Roskomnadzora.

Ubio ga maloljetnik

Zločin je počinio 16-godišnji tinejdžer koji je navodno još lani, u prosincu, šetao hodnicima i zgradom, a navodno se u trenutku incidenta nalazio u blizini ulaza s nožem.

Ruske vlasti nisu javno potvrdile smrt.

Prema lokalnim izvješćima, ubojstvo je praktički "nestalo” iz javnog prostora, što upućuje na potpuni medijski mrak koji je navodno naložila Federalna sigurnosna služba (FSB), nasljednica zloglasnog KGB-a.

Prema ruskom istraživačkom Telegram kanalu "VČK-OGPU” - koji ima veze sa sigurnosnim službama - tinejdžer je Beljajeva ubo u prsa te ga usmrtio na mjestu.

Državni istražitelji vjeruju da je dječak prezirao agenciju zbog njezine cenzorske uloge i da je napad planirao tjednima.

Navodno je pokrenut kazneni postupak za ubojstvo motivirano političkom ili ideološkom mržnjom - najteže kazneno djelo ubojstva - ali o tome ne postoji javni sudski zapis.

Vjeruje se da se za zločin doznalo kada je dječakova majka online objavila da očajnički traga za odvjetnikom, nakon što je njezin sin pritvoren zbog sumnje na ubojstvo.

Njezina objava je kasnije obrisana.

Škola koju je tinejdžer pohađao, navodi se, potvrdila je da je prestao pohađati nastavu ubrzo nakon 19. siječnja.

Putin ga javno pohvalio

Jedini drugi pokazatelj da je Beljajev preminuo odnosi se na njegovu osobnu iskaznicu i porezni broj, koji su poništeni 19. siječnja, što se obično događa kada se smrt službeno registrira.

Neovisni informativni portal "Meduza” izvijestio je da je državnim i provladinim medijima naloženo da na dan njegove smrti ne objavljuju ništa o Beljajevu.

Ubojstvo se dogodilo nakon što je Beljajev dobio službenu pohvalu od Putina za pomoć u osiguravanju komunikacija tijekom izbora 2017. godine.

Zanimljivo, Beljajev je navodno pored svoje visoke funkcije radio i kako taksist jer mu plaća od oko 1.600 eura mjesečno nije bila dovoljna za život u Moskvi.

Ruske vlasti odbile su komentirati slučaj.

