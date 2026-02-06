FREEMAIL
DRAMA U MOSKVI /

Upucan ruski general: Napadač ispalio više hitaca, pa pobjegao

Upucan ruski general: Napadač ispalio više hitaca, pa pobjegao
Foto: Screenshot/x

Nepoznata osoba je u stambenoj zgradi na sjeverozapadu Moskve ispalila više hitaca u Aleksejeva te se potom udaljila s mjesta napada

6.2.2026.
9:19
danas.hr
Screenshot/x
Visoki ruski vojni dužnosnik, general-pukovnik Vladimir Aleksejev, hitno je prevezen u bolnicu nakon što je u petak upucan u Moskvi. Vijest su objavili ruski državni mediji, pozivajući se na istražitelje, piše Reuters.

Prema službenim informacijama, nepoznata osoba je danas u stambenoj zgradi na sjeverozapadu Moskve ispalila više hitaca u Aleksejeva te se potom udaljila s mjesta napada. Njegovo zdravstveno stanje zasad nije službeno objavljeno, prenose ruski mediji. 

Aleksejev obnaša dužnost zamjenika načelnika Glavne uprave Glavnog stožera Ministarstva obrane. Bio je jedan od visokih dužnosnika koji su poslani na pregovore s vođom plaćenika Jevgenijem Prigožinom tijekom njegove kratkotrajne pobune u lipnju 2023. godine.

POGLEDAJTE VIDEO: Zelenski uoči četvrte godišnjice rata u Ukrajini: 'Svi se sjećaju velikog američkog filma...'

RusijaRuski GeneralRat U UkrajiniPokušaj Ubojstva
