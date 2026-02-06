Iranci zaplijenili tankere: 'Hormuški tjesnac postat će pakao za SAD!'

Mornarica Iranske revolucionarne garde (IRGC) presrela je u četvrtak navečer dva strana naftna tankera u blizini otoka Farsi. Iranske vlasti tvrde da su tankeri prevozili oko milijun litara krijumčarenog goriva, a privedeno je 15 članova posade, piše Fox News.

Iz Revolucionarne garde navode da su brodovi bili dio organizirane mreže za krijumčarenje goriva koja je u regiji djelovala nekoliko mjeseci. Brodovi su identificirani obavještajnim podacima te zaplijenjeni tijekom koordinirane pomorske operacije u Perzijskom zaljevu, ključnoj arteriji za globalna energetska tržišta.

'Hormuški tjesnac postat će mjesto masakra'

Incident se dogodio samo nekoliko sati uoči početka pregovora između Irana i Sjedinjenih Američkih Država koji se danas trebaju održati u Omanu. Bivši iranski ministar i nekadašnji šef državne televizije Ezzatollah Zarghami zaprijetio je nasiljem u Hormuškom tjesnacu, kroz koji prolazi otprilike petina svjetske nafte i naftnih derivata.

"Uvjeren sam da će Hormuški tjesnac postati mjesto masakra i pakao za SAD. Iran će pokazati da Hormuški tjesnac povijesno pripada Iranu. Amerikanci se jedino mogu igrati svojim plovilima i pomicati ih s jedne lokacije na drugu", poručio je Zarghami.

Zarghami je u kasnijem obraćanju ponovio prijetnju, a tjesnac je nazvao "poljem smrti" za američke snage, pokazujući tako spremnost Irana na eskalaciju usred rastućih regionalnih napetosti.

'Diplomacija je prvi izbor'

Unatoč zapljeni, američko-iranski pregovori zakazani za danas trebali bi se održati. Iz Abu Dhabija u Oman stižu posebni izaslanik Steve Witkoff i Jared Kushner. Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt potvrdila je da će se pregovori održati. "Diplomacija je uvijek prvi izbor Donalda Trumpa", poručila je.

