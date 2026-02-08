FREEMAIL
GRANICE TREBAJU POSTOJATI /

Ilić o mogućnosti trećeg meča s Fabjanom: 'Ja svoj obraz ne prodajem'

Ilić o mogućnosti trećeg meča s Fabjanom: 'Ja svoj obraz ne prodajem'
Foto: Screenshot

'Fabjan neće od mene nikad dobiti treći meč. Gledat će u mene do kraja života i falit će mu 10 zuba, rekao je Ilić nakon što je nokautirao Slovenca za samo 24 sekunde

8.2.2026.
15:55
Sportski.net
Screenshot
Koliko je Aleksandru "Jokeru" Iliću značila pobjeda protiv Mirana "Slo Rockyja" Fabjana vidjelo se već jučer. Vidjelo se prije same borbe, tijekom nje, ali i nakon nje. Kao i na press konferenciji nakon FNC-a 27, prvog FNC događaja izvan granica regije.

Srpski je borac bio jako ljut na Slovenca, koji je poznat po "trashtalku", te je rekao kako nema šanse da se dogodi treći meč između njih dvojce. 

"Apsolutno ne. Što se mene tiče, može Forgy (Dražen Forgač, šef FNC-a, op.a.) istresti milijun dolara, ali ja ne prodajem svoj obraz. Kada mi netko spomene kćer, leti glava. Sa samo dvije osobe neću raditi meč. Jedan je Tomo Spahović jer me je jedini javno podržao kada sam bio životno ugrožen, a drugi je Fabjan. Fabjan neće od mene nikad dobiti treći meč. Gledat će u mene do kraja života i falit će mu 10 zuba."

Ilić je na FNC-u 27 nokautirao Fabjana za samo 24 sekundi, a evo što je nakon meča rekao našem reporteru Vehmiru Džakmiću.

POGLEDAJTE VIDEO: Što smo upravo vidjeli? Joker u rekordnom roku uspavao Slo Rockya!

Miran FabjanAleksandar IlicFncFnc 27Dražen Forgač
