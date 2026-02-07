FREEMAIL
STIŽU POHVALE /

Povijesnom trenutku doprinio i predsjednik: Milanović poslao poruku Vatrenima nakon spektakla

Povijesnom trenutku doprinio i predsjednik: Milanović poslao poruku Vatrenima nakon spektakla
Foto: Igor Soban/pixsell

7.2.2026.
19:53
Hina
Igor Soban/pixsell
Čestitku hrvatskoj futsalskoj reprezentaciji na osvojenoj brončanoj medalji tijekom Europskog prvenstva uputio je i predsjednik Hrvatske Zoran Milanović.

„Čestitam hrvatskoj futsal reprezentaciji na osvajanju brončane medalje na Europskom prvenstvu u futsalu. Veliki je to, povijesni uspjeh hrvatskog futsala jer je ovo prva medalja za hrvatsku futsal reprezentaciju na velikim natjecanjima. Osvajanje trećeg mjesta u konkurenciji 16 najboljih europskih futsal reprezentacija pokazuje i ukupnu vrijednost i snagu hrvatskih sportaša u europskim okvirima. Hrvatski futsal zaslužuje pažnju sportskih institucija kako bi se nastavio razvijati i postizati nove uspjehe. Bravo i nastavite sa sjajnim igrama i rezultatima“, poručio je predsjednik Milanović na društvenoj mreži.

Hrvatska se nakon dramatične borbe okitila broncom na EP-u. Nakon 40 minuta utakmice za treće mjesto protiv Francuske bilo je 5-5, a potom su hrvatski igrači s ukupnih 11-10 bili bolji u raspucavanju.

POGLEDAJTE VIDEO: Emocije na rubu pucanja: Vatreni rasplamsali Stožice i srca navijača nakon povijesne drame

Hrvatska Futsal RepezentacijaZoran MilanovićEuropsko Prvenstvo U Futsalu
