Povijesnom trenutku doprinio i predsjednik: Milanović poslao poruku Vatrenima nakon spektakla

Čestitku hrvatskoj futsalskoj reprezentaciji na osvojenoj brončanoj medalji tijekom Europskog prvenstva uputio je i predsjednik Hrvatske Zoran Milanović.

„Čestitam hrvatskoj futsal reprezentaciji na osvajanju brončane medalje na Europskom prvenstvu u futsalu. Veliki je to, povijesni uspjeh hrvatskog futsala jer je ovo prva medalja za hrvatsku futsal reprezentaciju na velikim natjecanjima. Osvajanje trećeg mjesta u konkurenciji 16 najboljih europskih futsal reprezentacija pokazuje i ukupnu vrijednost i snagu hrvatskih sportaša u europskim okvirima. Hrvatski futsal zaslužuje pažnju sportskih institucija kako bi se nastavio razvijati i postizati nove uspjehe. Bravo i nastavite sa sjajnim igrama i rezultatima“, poručio je predsjednik Milanović na društvenoj mreži.

Hrvatska se nakon dramatične borbe okitila broncom na EP-u. Nakon 40 minuta utakmice za treće mjesto protiv Francuske bilo je 5-5, a potom su hrvatski igrači s ukupnih 11-10 bili bolji u raspucavanju.

POGLEDAJTE VIDEO: Emocije na rubu pucanja: Vatreni rasplamsali Stožice i srca navijača nakon povijesne drame