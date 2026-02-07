Možemo opleo po HDZ-u, stigao im oštar odgovor: 'Mamić nikad NIJE bio naš član, ali Hajdaš je'

Zdravko Mamić snimljen je na koncertu pjevačice Svetlane Cece Ražnatović, udovice ratnog zločinca Željka Ražnatovića Arkana, na Jahorini u BiH. Na snimci koja se širi društvenim mrežama vidi se Mamić koji se na stihove Cecine pjesme 'Kad bi bio ranjen' popeo na stol i rastrgao košulju.

Na Mamićevo veselje reagirala je platforma Možemo!. U svojoj objavi na Facebooku podsjetili su na Mamićeve veze s nekadašnjom vladajućom strankom. Istaknuli su kako je Mamić, prije bijega od hrvatskog pravosuđa, bio rado viđen gost na skupovima HDZ-a, pozivao građane da glasaju za njih te im donirao novac.

"Dok nas HDZ podučava o domoljublju i zajedništvu, njihov donator Zdravko Mamić ljubi ruke Arkanovoj udovici, koja je ratnog zločinca i opjevala! To su ti HDZ-ovi domoljubi!", poručili su iz Možemo.

HDZ: 'Posrnuli, licemjerni #možemosi?'

Nakon platforme Možemo!, na svom se Facebook profilu oglasio i HDZ, a njihov odgovor prenosimo u cijelosti:

"Posrnuli, licemjerni #možemosi? Napadaju HDZ premda Mamić nikad NIJE bio naš član, ali ne napadaju SDP jer je Hajdaš bio član HDZ-a. Napadaju #VladaRH iako se Čavoglave NISU izvele ni lani ni ove godine na dočeku rukometaša, ali očajnički štite Tomaševića jer su se pjevale na 2 koncerta koje je on osobno odobrio.

Ni sve zagrebačke kiše ni svi PR pokušaji skretanja pažnje & domišljanja možemosa ne mogu isprati sramotu koju su si sami nanijeli zabranom dočeka".

