Bulj žestoko opleo po Mamiću: 'Ljubljenje ruke Arkanovoj udovici simbol je laži koja se prodaje narodu'
'Mamićevo ljubljenje ruke Arkanovoj udovici je simbol jedne laži koja se godinama prodaje hrvatskom narodu', poručio je Miro Bulj
Zdravko Mamić snimljen je na koncertu pjevačice Svetlane Cece Ražnatović, udovice ratnog zločinca Željka Ražnatovića Arkana, na Jahorini u BiH.
Na društvenim mrežama šire se snimke na kojima Mamić pjeva stihove Cecine pjesme 'Kad bi bio ranjen'. Vidno uživajući popeo se na stol i rastrgao si košulju. Mamić je bio "široke ruke" pa je odlučio nagraditi i članove Cecina benda. Prema pisanju Telegrafa, bendu je poklonio ukupno 2000 eura.
Kao što smo i ranije pisali, Mamić je u jednom trenutku prišao pozornici, uhvatio Cecu za ruku i poljubio je. Ona mu je na to u mikrofon glasno rekla: "Inače, samo da znate, ja sam Vaš fan!".
'Simbol laži koja se godinama prodaje hrvatskom narodu'
Na ovaj susret oštro je reagirao Mostov zastupnik Miro Bulj, a njegovu objavu prenosimo u cijelosti:
"Mamićevo ljubljenje ruke Arkanovoj udovici je simbol jedne laži koja se godinama prodaje hrvatskom narodu. Laži da se domoljublje dokazuje samo pjesmama i riječima, dok se istovremeno krade i bježi od hrvatskog pravosuđa. Takvo "zajedničarsko domoljublje" treba odbaciti.
Niste veliki Hrvati samo time što pjevate domoljubne pjesme i busate se u "hrvatska prsa". Ne možeš glumiti velikog Hrvata ako si ovu zemlju potkradao. Ne možeš se zaklinjati u narod, a gledati koga ćeš prevariti.
Ne možeš se kititi zastavom, a Hrvatsku tretirati kao bankomat. Domovina se voli radom, poštenjem i odgovornošću, a ne glumom. Kako kaže Sveto pismo, po plodovima ih prepoznajite".