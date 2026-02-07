FREEMAIL
'NISTE VELIKI HRVATI...'

Bulj žestoko opleo po Mamiću: 'Ljubljenje ruke Arkanovoj udovici simbol je laži koja se prodaje narodu'

Bulj žestoko opleo po Mamiću: 'Ljubljenje ruke Arkanovoj udovici simbol je laži koja se prodaje narodu'
Foto: Patrik Macek/pixsell/telegraf.rs

'Mamićevo ljubljenje ruke Arkanovoj udovici je simbol jedne laži koja se godinama prodaje hrvatskom narodu', poručio je Miro Bulj

7.2.2026.
21:02
danas.hr
Patrik Macek/pixsell/telegraf.rs
Zdravko Mamić snimljen je na koncertu pjevačice Svetlane Cece Ražnatović, udovice ratnog zločinca Željka Ražnatovića Arkana, na Jahorini u BiH.

Na društvenim mrežama šire se snimke na kojima Mamić pjeva stihove Cecine pjesme 'Kad bi bio ranjen'. Vidno uživajući popeo se na stol i rastrgao si košulju. Mamić je bio "široke ruke" pa je odlučio nagraditi i članove Cecina benda. Prema pisanju Telegrafa, bendu je poklonio ukupno 2000 eura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kao što smo i ranije pisali, Mamić je u jednom trenutku prišao pozornici, uhvatio Cecu za ruku i poljubio je. Ona mu je na to u mikrofon glasno rekla: "Inače, samo da znate, ja sam Vaš fan!". 

'Simbol laži koja se godinama prodaje hrvatskom narodu'

Na ovaj susret oštro je reagirao Mostov zastupnik Miro Bulj, a njegovu objavu prenosimo u cijelosti:

"Mamićevo ljubljenje ruke Arkanovoj udovici je simbol jedne laži koja se godinama prodaje hrvatskom narodu. Laži da se domoljublje dokazuje samo pjesmama i riječima, dok se istovremeno krade i bježi od hrvatskog pravosuđa. Takvo "zajedničarsko domoljublje" treba odbaciti.

Niste veliki Hrvati samo time što pjevate domoljubne pjesme i busate se u "hrvatska prsa".  Ne možeš glumiti velikog Hrvata ako si ovu zemlju potkradao. Ne možeš se zaklinjati u narod, a gledati koga ćeš prevariti.

Ne možeš se kititi zastavom, a Hrvatsku tretirati kao bankomat. Domovina se voli radom, poštenjem i odgovornošću, a ne glumom. Kako kaže Sveto pismo, po plodovima ih prepoznajite".

Miro BuljZdravko MamićSvetlana Ceca Ražnatović
