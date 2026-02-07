FREEMAIL
Nove snimke Mamića! Ponesen pjesmom 'rastrgao' košulju, a bend počastio s 2000 €

Nove snimke Mamića! Ponesen pjesmom 'rastrgao' košulju, a bend počastio s 2000 €
Foto: Telegraf.rs

Na snimci se vidi kako saksofonistu u instrument gura novčanice...

7.2.2026.
12:44
danas.hr
Telegraf.rs
Bjegunac Zdravko Mamić snimljen je na koncertu Arkanove udovice, Svetlane Ražnatović Cece na Jahorini u BiH. Koliko je uživao, vidi se na snimkama koje se šire društvenim mrežama. 

U jednom se trenutku Mamić, očito u deliriju, popeo na stol i 'rastrgao' si košulju. Vidno uživajući je tada zapjevao stihove Cecine pjesme 'Kad bi bio ranjen'.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Telegraf.rs (@telegraf.rs)

Za dobar provod Mamić je odlučio pozamašno nagraditi članove Cecina benda. Na snimci se vidi kako saksofonistu u instrument gura novčanice, a prema pisanju Telegrafa, bendu je poklonio ukupno 2000 eura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Telegraf.rs (@telegraf.rs)

Kao što smo i ranije pisali, Mamić je u jednom trenutku prišao pozornici, uhvatio Cecu za ruku i poljubio je. Ona mu je na to u mikrofon glasno rekla: "Inače, samo da znate, ja sam Vaš fan!". 

Mamić se tada vratio svom društvu koje si je osiguralo stol odmah ispred pozornice. 

Zdravko Mamić je od 2018. godine u bijegu kada je na Županijskom sudu u Osijeku osuđen na šest i pol godina zatvora zbog malverzacija u Dinamu, a presuda je na Vrhovnom sudu potvrđena 2021. godine. 

POGLEDAJTE VIDEO: Na suđenju otkriveno: Zdravko Mamić volio je keš, a svaka isplata bilježila se u rokovnik

Zdravko MamićCeca RažnatovićJahorinaKošulja
