Bjegunac Mamić uživao na Cecinom koncertu: Udovici ratnog zločinca Arkana ljubio ruke, pojavila se snimka

Pravomoćno osuđeni kriminalac i bjegunac od hrvatskog pravosuđa, Zdravko Mamić, snimljen je kako uživa na drugom od tri rasprodana koncerta Svetlane Cece Ražnatović.

Koncert udovice ubijenog srpskog ratnog zločinca Željka Ražnatovića Arkana održan je na Jahorini u Bosni i Hercegovini.

Srpski portal Telegraf.rs objavio je snimku na kojoj se vidi kako bivši čelnik Dinama prilazi pozornici, prima Cecinu ruku i ljubi je. Pjevačica je tada glasno izgovorila: "Inače, samo da znate, ja sam Vaš fan!".

Mamić se tada vratio svom društvu koje si je osiguralo stol odmah ispred pozornice.

Foto: Telegraf.rs

Zdravko Mamić je od 2018. godine u bijegu kada je na Županijskom sudu u Osijeku osuđen na šest i pol godina zatvora zbog malverzacija u Dinamu, a presuda je na Vrhovnom sudu potvrđena 2021. godine.

Foto: Telegraf.rs

Cecine malverzacije

Ceca je također imala veze s nogometom kada je nakon Arkanovog ubojstva 2000. godine preuzela njegov klub NK Obilić. Zbog malverzacija prilikom transfera 2011. je osuđena na godinu dana kućnog pritvora, a morala je i platiti kaznu od milijun i pol eura.

Teretilo ju se da je nezakonito prisvojila sredstva od prodaje igrača u inozemstvo, odnosno 2 milijuna eura i 3,48 milijuna američkih dolara, kao i za ilegalno posjedovanje 11 pištolja.

POGLEDAJTE VIDEO: Na suđenju Mamiću progovorio pokajnik Vuksan: 'Zdravko ih je isplaćivao u gotovini'