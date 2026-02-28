FREEMAIL
ZAPELA POD KOTAČIMA /

Djevojčica (6) na romobilu završila pod autom: Helikopterom hitno prevezena u bolnicu

Djevojčica (6) na romobilu završila pod autom: Helikopterom hitno prevezena u bolnicu
Foto: Shutterstock/Ilustracija

Hitno je helikopterom prevezena u bolnicu, a prema prvim informacijama, izvan je životne opasnosti

28.2.2026.
12:19
danas.hr
Shutterstock/Ilustracija
Šestogodišnja djevojčica teško je ozlijeđena u prometnoj nesreći koja se dogodila u četvrtak u ranim večernjim satima u Rimbachu, u njemačkoj saveznoj zemlji Hessen, javlja Fenix Magazin.

Kako navode iz policije, ona se vozila na romobilu s grupom djece kada je iz nepoznatog razloga izletjela na kolnik. U tom je trenutku 62-godišnji muškarac automobilom skretao udesno te je, nažalost, udario dijete.

Djevojčica je nakon udarca zapela pod kotačima automobila koji ju je potom pregazio. Hitno je helikopterom prevezena u bolnicu, a prema prvim informacijama, izvan je životne opasnosti. Vozač u nesreći nije ozlijeđen.

Točan razlog zbog kojeg je dijete izletjelo na cestu još uvijek nije poznat, a za detaljnu rekonstrukciju događaja angažiran je sudski vještak.

POGLEDAJTE VIDEO: Gotovo svaki treći instruktor vožnje u Zagrebu u prekršaju, bili smo s policijom na terenu

NjemačkaPrometna NesrećaRomobil
