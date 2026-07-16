Aston Martin ubacio u petu brzinu, a prvi čovjek momčadi otvoreno: 'Bolidi će biti spremni'

Momčad Aston Martina ulaže velike napore kako bi za Veliku nagradu Mađarske pripremila veliki paket poboljšanja za svoj bolid. Glavni čovjek momčadi na stazi Mike Krack potvrdio je da se radi o jednom od najvećih zahvata ove sezone te vjeruje da će oba bolida biti spremna s novim dijelovima, iako bi problem mogli predstavljati rezervni elementi.

Aston Martin je sezonu 2026. započeo daleko ispod očekivanja. Momčad iz Silverstonea većinu vremena provela je na začelju poretka, a jedini pravi bljesak došao je u Monaku, gdje je Fernando Alonso osvojio bod nakon što su Nico Hülkenberg i Sergio Perez kažnjeni vremenskim penalima te izgubili plasmane među osvajačima bodova.

Glavni problem za britansku momčad pokazao se u povezivanju nove Hondine pogonske jedinice s ostatkom bolida. Problemi s vibracijama i kvarovi baterije prisilili su Aston Martin da najveći dio resursa usmjeri na rješavanje pouzdanosti, umjesto na razvoj performansi.

Zbog toga je momčad odgodila veće aerodinamičke nadogradnje sve do posljednje utrke prije ljetne stanke. Ta odluka imala je svoju cijenu jer je Aston Martin u kvalifikacijskom tempu zaostajao oko sekunde po krugu za Cadillacom, koji se također nalazi izvan samog vrha poretka.

Upitan hoće li momčad imati dovoljno novih dijelova za oba bolida u Mađarskoj, Krack je priznao da je to trenutačno najveći izazov.

"To je pitanje od milijun dolara. Svi rade punom snagom kako bi dijelovi stigli na vrijeme i kako bi bolidi bili spremni. To je veliki pothvat kada odlučite krenuti ovim putem", rekao je Krack.

Iako vjeruje da će oba bolida dobiti predviđene nadogradnje, priznao je da situacija s rezervnim dijelovima neće biti idealna.

"Mislim da ćemo imati dva bolida spremna za utrku, ali iskreno, ne vjerujem da ćemo imati pet rezervnih primjeraka svakog novog dijela", dodao je.

Aston Martin ipak neće odustati od plana ako neki element ne bude spreman na vrijeme. Momčad već ima alternativne scenarije kako bi mogla nastaviti koristiti poboljšanja čak i u slučaju da pojedini dijelovi kasne.

Krack je naglasio da momčad ne želi stvarati nerealna očekivanja. Novi aerodinamički paket trebao bi poboljšati performanse bolida, ali nije realno očekivati da će Aston Martin preko noći postati kandidat za pobjede.

"Moramo biti oprezni s očekivanjima. Prilično smo daleko od vodećih momčadi, ali i od sredine poretka. Prvo moramo staviti bolid na stazu u Mađarskoj, vidjeti gdje smo i tek onda donositi zaključke", objasnio je.

Najvažnije za momčad, prema njegovim riječima, jest ponovno se uključiti u borbu s ostalim ekipama nakon razdoblja u kojem su praktički vozili vlastitu utrku na začelju poretka.

"Najvažnije za sve nas je da se ponovno utrkujemo s drugima. To je ono čemu težimo. Nakon toga ćemo vidjeti gdje ćemo završiti. Teško je davati prognoze jer je svaka staza drugačija", zaključio je Krack.