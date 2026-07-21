Pogledajte što je Beljo promašio: Velika šteta za Dinamo u borbi za Ligu prvaka

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Dinamo igra utakmicu drugog pretkola kvalifikacija za Ligu prvaka protiv Švicarskog prvaka Thuna. Modrima je ovo prva utakmica u novoj sezoni, a Švicarska je momčad povela u 20. minuti pogotkom Brightona Labeaua. Plavi su imali priliku izjednačiti samo par minuta kasnije, ali je Beljo pucao ravno u vratara Thuna. Kako je to izgledalo pogledajte u videu iznad teksta.

Dinamo igra drugo pretkolo Lige prvaka protiv švicarskog Thuna. Prva utakmica na rasporedu je u utorak 21. srpnja, a uzvrat na Maksimiru tjedan dana kasnije - 28. srpnja. Obje utakmice počinju u 20 sati i ekskluzivno ih gledajte na glavnom kanalu RTL-a i platformi VOYO. Tekstualni prijenos obje utakmice pratite na portalu Net.hr.