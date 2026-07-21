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Božica Fortuna spasila Dinamo: Da je ovo ušlo, Plavi bi bili na koljenima

Thun protiv Dinama od 20. vodio je 1-0, a prednost je mogao udvostručiti u 73. kada je jako opasno pucao Matoshi  s ruba šesnaesterca, ali na sreću Plavih otišlo je to pored stative.

Dinamo igra drugo pretkolo Lige prvaka protiv švicarskog Thuna. Prva utakmica na rasporedu je u utorak 21. srpnja, a uzvrat na Maksimiru tjedan dana kasnije - 28. srpnja. Obje utakmice počinju u 20 sati i ekskluzivno ih gledajte na glavnom kanalu RTL-a i platformi Voyo. Tekstualni prijenos obje utakmice pratite na portalu Net.hr. 

 

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21.7.2026.
21:49
M.G.
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