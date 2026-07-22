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Šok nakon finala SP-a: Crveni karton nestao, ali Paredesu prijeti puno veći problem

Šok nakon finala SP-a: Crveni karton nestao, ali Paredesu prijeti puno veći problem
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Foto: ZUMAPRESS.com/MEGA/The Mega Agency/Profimedia

FIFA je otvorila disciplinski postupak protiv Argentinskog nogometnog saveza i pojedinih sudionika incidenta

22.7.2026.
8:31
Sportski.net
ZUMAPRESS.com/MEGA/The Mega Agency/Profimedia
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Finale Svjetskog prvenstva između Španjolske i Argentine zasjenili su incidenti nakon posljednjeg zvižduka. Dok su Španjolci slavili pobjedu 1:0 nakon produžetaka, argentinski igrači i članovi stožera izazvali su kaos na terenu.

Najviše pažnje privukao je Leandro Paredes, koji je u sukobima s protivnicima gurao, udarao i hvatao igrače za vrat. U jednom trenutku nasrnuo je i na Gavija, što je izazvalo opću gužvu.

FIFA je nakon utakmice objavila da je Paredes dobio crveni karton, no ubrzo je potvrđeno kako se radilo o administrativnoj pogrešci. Sudac Slavko Vinčić na terenu mu nije pokazao isključenje, a u zapisniku mu je ostao samo žuti karton.

Ipak, to ne znači da će argentinski veznjak proći bez posljedica. FIFA je otvorila disciplinski postupak protiv Argentinskog nogometnog saveza i pojedinih sudionika incidenta, a Paredesu i ostalima prijete dodatne kazne i suspenzije.

FifaLeandro ParedesArgentinaŠpanjolskaSvjetsko Prvenstvo 2034.
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