Šok nakon finala SP-a: Crveni karton nestao, ali Paredesu prijeti puno veći problem

Finale Svjetskog prvenstva između Španjolske i Argentine zasjenili su incidenti nakon posljednjeg zvižduka. Dok su Španjolci slavili pobjedu 1:0 nakon produžetaka, argentinski igrači i članovi stožera izazvali su kaos na terenu.

Najviše pažnje privukao je Leandro Paredes, koji je u sukobima s protivnicima gurao, udarao i hvatao igrače za vrat. U jednom trenutku nasrnuo je i na Gavija, što je izazvalo opću gužvu.

FIFA je nakon utakmice objavila da je Paredes dobio crveni karton, no ubrzo je potvrđeno kako se radilo o administrativnoj pogrešci. Sudac Slavko Vinčić na terenu mu nije pokazao isključenje, a u zapisniku mu je ostao samo žuti karton.

Ipak, to ne znači da će argentinski veznjak proći bez posljedica. FIFA je otvorila disciplinski postupak protiv Argentinskog nogometnog saveza i pojedinih sudionika incidenta, a Paredesu i ostalima prijete dodatne kazne i suspenzije.