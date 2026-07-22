Masline, vino i milijarde iz EU fondova: Kako je jedan grčki otok postao primjer drugima

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Na Krfu, otoku koji zbog guste vegetacije i plavetnila Jonskog mora nosi nadimak "Smaragdni otok", organska proizvodnja sve je manje iznimka, a sve više pravilo.

Grčka, poznata po musaki, tzatzikiju, gyrosu i maslinovu ulju, već je među europskim predvodnicima u ekološkoj poljoprivredi. Uz pomoć europskih poticaja, sve više proizvođača okreće se uzgoju bez kemikalija i pesticida, a organska poljoprivreda ondje već zauzima oko 20 posto ukupno zasađenih površina.

Maslinovo ulje i vino bez kemikalija

Na obiteljskoj farmi usred Krfa proizvodi se organsko maslinovo ulje, no takav uzgoj nije jednostavan. Vlasnik Apostolos Porsanidis-Kavvadias kaže da je proizvodnja manja, problema više, a najveća prijetnja maslinama je maslinina muha.

"Naš organski pristup je skroz prirodan, ne koristimo nikakve pesticide, čak ni organske. Pokušavamo odvraćati insekte, koristiti tehnike koje će otjerati insekte, a ne ih ubiti", objašnjava Apostolos.

Ni u vinogradima nije lakše. Na imanju Theotoky, poznatom po vinima koja se spominju i u filmu o Jamesu Bondu, organski uzgoj traži stalnu prisutnost i prevenciju.

"Bez kemijskih pesticida ili kemijskog gnojiva sve je rizičnije. Kao prvo, molite se za lijepo vrijeme. Za sve ostalo, morate biti na oprezu, ne napuštati vinograd", kaže Stefania Lavkanari, voditeljica tura na imanju.

Grčka na organsku proizvodnju usmjerava 11 posto ukupnih europskih poticaja, dok je prosjek EU oko pet posto. Zato proizvođači ističu da im je ta pomoć važna za opstanak.

"Vođenje farme je vrlo kompliciran posao, jako malo poljoprivrednika od toga zarađuje pristojan novac. Zato nam ti poticaji daju podršku", kaže Apostolos.

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