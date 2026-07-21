Prava šteta što nije ušlo: Pogledajte kakav je udarac golman Thuna obranio

NESREĆA ZA PLAVE /

Dinamo je od 20. minute utakmice protiv Thuna u 2. pretkolu Lige prvka u rezultatskom zaostatku i od tada lovi izjednačuući gol, a tome su jako blizu bili u 28. minuti tada je sjajan udarac uputio Valinčić.

Dnamov bek je tada utrčao kroz sredinu do šesnaesterca pa s 18 metara pucao malo iskosa u suprotni kut, ali sjajno je to obranio golman Thuna Steffen.

Dinamo igra drugo pretkolo Lige prvaka protiv švicarskog Thuna. Prva utakmica na rasporedu je u utorak 21. srpnja, a uzvrat na Maksimiru tjedan dana kasnije - 28. srpnja. Obje utakmice počinju u 20 sati i ekskluzivno ih gledajte na glavnom kanalu RTL-a i platformi Voyo. Tekstualni prijenos obje utakmice pratite na portalu Net.hr.