Evo kako Schildenfeld objašnjava švicarsku bajku

Dinamo protiv Thuna igra svoju prvu utakmicu u novoj sezoni. Riječ je o klubu koji je prije dvije sezone igrao u drugom rangu švicarskog nogometa prije nego li je prošle sezone čudesno osvojio naslov prvaka.

"Znamo zadnje 2 godine za stvarno veliki uspjeh Thuna. Biti prvak druge lige i onda, u tako jednoj ozbiljnoj ligi kao što je Švicarska, osvojiti prvenstvo. Znamo da imaju kvalitetu i zato smo i oprezni. Cijenimo ih i poštujemo, no mi ipak najviše sebe gledamo i dat ćemo sve od sebe da već u toj prvoj utakmici dođemo do pobjede.

Iako su tek osvojili naslov, šampionska momčad odmah se počela osipati. Uz odlazak trenera Lustrinellija, klub su napustila i petorica standardnih igrača", rekao je trener Dinama Mario Kovačević dan prije utakmice.

Bajkoviti uspjeh komentirao je i stručni komentator RTL-a i bivši hrvatski reprezentativac koji je igrao za Dinamo Gordon Schildenfeld.

"Nogomet piše svoje lijepe priče. Ono što su oni napravili je fantastično, no sada su otišli neki glavni igrači i trener je otišao. Jako puno toga se može promijeniti u jednom prijelaznom roku. Doslovno od toga da ste prošle godine bili prvak, a ove godine možete otići u borbu za ostanak", rekao je Schildenfeld prije nego li je otkrio koliku će ulogu imati umjetan trava.

"Lopta nema istu reakciju kao na pravom terenu i pravoj travi. Brzina te lopte i njena rotacija umara puno i nabija zglobove i koljena. To je nešto što može čak i dovesti do ozljeda tako da to apsolutno može biti problem Dinamu", zaključio je bivši reprezentativac.

A u u taboru Thuna dobro znaju odakle im prijeti najveća opasnost. Jer ligaška sezona u kojoj je Dion Drena Beljo postigao 31 pogodak nikoga ne ostavlja ravnodušnim.

"Oni igraju dobar nogomet u formaciji 4-3-3. Znamo da imaju dobre igrače i da im napadač nije baš mali. Informirali smo se i mislim da smo spremni", rekao je trener Thuna Gian-Luca Privitelli.

Dinamo igra drugo pretkolo Lige prvaka protiv švicarskog Thuna. Prva utakmica na rasporedu je u utorak 21. srpnja, a uzvrat na Maksimiru tjedan dana kasnije - 28. srpnja. Obje utakmice počinju u 20 sati i ekskluzivno ih gledajte na glavnom kanalu RTL-a i platformi VOYO. Tekstualni prijenos obje utakmice pratite na portalu Net.hr.