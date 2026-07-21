Trump je možda ukrao šou, ali sada su FIFA i Španjolska povukli urnebesan potez

ČEKA SE ODGOVOR /

Sjećate se kako se se Donald Trump u nedjelju slikao s prvacima svijeta, kao da je dio tima, premda ga je Infantino pokušavao odvući s pozornice, a taj je nespretni trenutak postao viralan? I ne samo to: inspirirao je cijelu seriju memeova Trump svuda, od Posljednje večere do Beatlesa.

Krenulo je sa Posljednjom večerom i onda se nastavilo: na Abbey Road s Beatlesima, na naslovnici Sargeant Pepper's Lonely Hearts club Band. evo Trumpa i na Titanicu s Rose, evo ga i na berlinskom zidu. Pojavio se američki predsjednik na Mjesecu, s ekipom Star Warsa. A evo, i Direkt je dobio novog člana.

Ali od svega je na kraju najsmješnija istina: sa službene fotografije prvaka svijeta koji slave s peharom, ipak nema tog super važnog igrača - Donalda Trumpa su i Španjolska i FIF-a su jednostavno izbrisali sa slike. Čeka se odgovor Bijele kuće.