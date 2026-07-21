Pogledajte prvi pokušaj Oršića od povratka u plavi dres

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LIGA PRVAKA /

Dinamo u Švicarskoj igra svoju prvu utakmicu nove sezone. U drugom pretkolu kvalifikacija za Ligu prvaka igra protiv Thuna koji vodi pogotkom Brightona Labeaua u 20. minuti.

Plavi su imali nekoliko prilika za izjednačiti uključujući i udarac Mislava Oršića iz daljine koji možete pogledati na vrhu teksta.

Dinamo igra drugo pretkolo Lige prvaka protiv švicarskog Thuna. Prva utakmica na rasporedu je u utorak 21. srpnja, a uzvrat na Maksimiru tjedan dana kasnije - 28. srpnja. Obje utakmice počinju u 20 sati i ekskluzivno ih gledajte na glavnom kanalu RTL-a i platformi VOYO. Tekstualni prijenos obje utakmice pratite na portalu Net.hr.